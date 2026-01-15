BTS revela su nuevo disco ‘ARIRANG’: ¿cuándo será la preventa y lanzamiento oficial en México?

La banda anunció fechas en México (Jovani Pérez/Infobae)

El regreso discográfico de BTS ya tiene calendario confirmado y los fans mexicanos podrán asegurar su copia del esperado álbum antes que nadie.

La nueva producción de la banda surcoreana, que promete convertirse en un fenómeno global, abrirá su preventa en las próximas horas, según el comunicado oficial publicado por BIGHIT MUSIC en Weverse este 15 de enero.

Cómo se llama el nuevo disco de BTS y qué tendrá

El quinto álbum completo de BTS lleva por nombre ARIRANG y estará disponible en dos versiones diferentes:

ARIRANG (Rooted in Korea Ver.)

ARIRANG (Rooted in Music Ver.)

(BigHit Music)

Cada versión incluye una selección de elementos coleccionables para los seguidores, con detalles pensados para los coleccionistas y fans de la banda.

Rooted in Korea Ver.

Caja exterior (OUT BOX)

Insignia (BADGE)

Sobre de elementos

Sobre para CD

CD-R

Set de siete photo cards

Porta photo card

Póster

Photo book de 84 páginas

Rooted in Music Ver.

Caja exterior (OUT BOX)

Photo book de 82 páginas

Sobre para CD

CD-R

Sobre de letras

Libro de letras

Set de siete film photos

Set de siete photo cards

Porta photo card

(BigHit Music)

¿Cuándo será la preventa en México?

La preventa de ARIRANG comenzará el 16 de enero de 2026 (viernes) a las 11 am (hora de Corea del Sur). Esto quiere decir que en México quedaría de esta manera:

15 de enero a las 20:00 horas (tiempo de la CDMX)

¿Dónde se podrán comprar?

Los discos estarán disponibles tanto en plataformas en línea como en tiendas físicas autorizadas.

Para el extranjero, los canales habilitados para países externos a Corea son:

Weverse Shop (internacional)

Universal Music Store (Japón)

(BigHit Music)

Cuándo y cómo será el lanzamiento oficial

El álbum «ARIRANG» de BTS se lanzará oficialmente el 20 de marzo de 2026 (viernes) a la 1 pm (KST). El comunicado oficial de BIGHIT MUSIC detalla: “Fecha de lanzamiento en todos los países/regiones a partir del 20 de marzo, envíos por orden a partir de esa fecha”.

Los envíos y la distribución en tiendas físicas y en línea arrancarán el mismo día, permitiendo a los fans de México y el mundo recibir el material lo antes posible tras su salida al mercado.