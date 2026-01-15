Ari Telch confirma con desgarrador mensaje el fallecimiento de su madre

Ari Telch confirmó la noticia a través de redes sociales. (Ari Telch / Facebook)

La comunidad artística mexicana manifestó su solidaridad ante el anuncio de Ari Telch sobre la muerte de su madre, información que el actor compartió en sus redes sociales. El mensaje, breve y sin detalles sobre las causas del fallecimiento, movilizó numerosas muestras de afecto y apoyo tanto de colegas como de seguidores del intérprete.

Ari Telch, figura reconocida en el ámbito teatral, cinematográfico y televisivo de México, confirmó la pérdida familiar con un escueto mensaje: “Te fuiste mamá. DEP Tova”.

La publicación bastó para que distintas personalidades del espectáculo y admiradores expresaran sus condolencias en plataformas digitales, acompañando al actor en un momento de duelo.

Hasta el momento, Telch no ha brindado declaraciones adicionales ni ha precisado si se prevé algún acto público en memoria de su madre.

¿Quién era Raquel Benforado?

La identidad de Tova, madre de Ari Telch, corresponde a Raquel Benforado, quien también fue madre del científico y psicofisiólogo Jacobo Grinberg, conocido por sus aportes en el estudio de la conciencia y cuya desaparición en 1994 provocó un caso ampliamente debatido en México.

Aunque Benforado se mantuvo fuera del foco mediático, su nombre adquirió relevancia al vincularse con dos figuras de impacto en áreas distintas: el espectáculo y la ciencia.

Jacobo Grinberg, medio hermano de Telch, centró su carrera en investigaciones sobre neurofisiología, chamanismo y distintos fenómenos de la conciencia. Su desaparición sin resolver lo transformó en un personaje de interés público, tema abordado en múltiples reportajes y documentales.

El propio Ari Telch ha confirmado públicamente el parentesco que los unía, situando así a Raquel Benforado como el nexo directo entre dos trayectorias que han marcado la agenda cultural y científica en México.

Familia de Jacobo Grinberg revela cómo fue la última vez que lo vieron. (YouTube: Ida Cuéllar/Captura de pantalla)

Un referente en la actuación

Con más de cuatro décadas de carrera, Ari Telch se consolidó como uno de los actores más versátiles del país. Nacido en la Ciudad de México dentro de una familia de origen judío, inició estudios universitarios en odontología antes de dedicarse completamente a la actuación.

Su formación teatral lo llevó a participar en obras como El violinista en el tejado y Yankee. En la televisión, comenzó a obtener notoriedad durante la década de los ochenta, al integrarse a proyectos como Cachún cachún ra ra! y La hora marcada.

La popularidad de Telch creció en los años noventa, periodo en el que protagonizó telenovelas como Muchachitas, Dos mujeres, un camino, Imperio de cristal y Mirada de mujer. Esta última producción se considera un fenómeno cultural que marcó a una generación de espectadores.

En 2002, un episodio de crisis personal durante un viaje a Brasil llevó a Ari Telch a recibir atención médica y posteriormente obtuvo un diagnóstico de trastorno bipolar. El actor abordó abiertamente su condición y la integró en el monólogo D’Mente, con el que ha recorrido múltiples escenarios en México.

En este proyecto, combina humor y divulgación para sensibilizar sobre los trastornos mentales y sus repercusiones sociales.

La noticia del fallecimiento de su madre se mantiene en el ámbito privado. Hasta el momento, la familia de Ari Telch no ha emitido comunicados adicionales ni se ha informado sobre posibles homenajes públicos, mientras el actor recibe muestras de apoyo de su entorno profesional y del público.