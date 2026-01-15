Alessandra Rojo de la Vega aclara dónde compró su traje tras ser señalada de gastar hasta 8 mil dólares en ropa

Alessandra Rojo de la Vega afirmó que adquirió su traje en Ali Express. | X- Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, respondió a las acusaciones de haber gastado hasta más de 8 mil dólares en un conjunto de ropa, que supuestamente es de la marca de lujo ‘Chanel’ y tiene un valor de 8 mil 600 dólares.

En su cuenta de X, la alcaldesa se refirió a sus críticos como “expertos en marcas” y afirmó que el atuendo al que se refirieron, conformado por una falda y un saco de color rojo, con líneas blancas y negras, lo compró en la plataforma digital AliExpress.

En la misma publicación, Rojo de la Vega mostró una imagen del traje en la plataforma, en la que se ve el precio de 3 mil 559 pesos mexicanos, y bromeó que en la página no hay ropa de lujo, pero “hay cosas chidas”

“Para los expertos en “marcas” que andan muy atentos a mi ropa: Les dejo el dato AliExpress. Se los recomiendo, no es Prada de Tokyo, ni boutique de Roma. Pero hay cosas chidas", escribió en la red social.

