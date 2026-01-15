México

Alessandra Rojo de la Vega aclara dónde compró su traje tras ser señalada de gastar hasta 8 mil dólares en ropa

La alcaldesa mostró la plataforma digital en la que compró el supuesto traje de lujo

Guardar
Alessandra Rojo de la Vega
Alessandra Rojo de la Vega afirmó que adquirió su traje en Ali Express. | X- Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, respondió a las acusaciones de haber gastado hasta más de 8 mil dólares en un conjunto de ropa, que supuestamente es de la marca de lujo ‘Chanel’ y tiene un valor de 8 mil 600 dólares.

En su cuenta de X, la alcaldesa se refirió a sus críticos como “expertos en marcas” y afirmó que el atuendo al que se refirieron, conformado por una falda y un saco de color rojo, con líneas blancas y negras, lo compró en la plataforma digital AliExpress.

En la misma publicación, Rojo de la Vega mostró una imagen del traje en la plataforma, en la que se ve el precio de 3 mil 559 pesos mexicanos, y bromeó que en la página no hay ropa de lujo, pero “hay cosas chidas”

“Para los expertos en “marcas” que andan muy atentos a mi ropa: Les dejo el dato AliExpress. Se los recomiendo, no es Prada de Tokyo, ni boutique de Roma. Pero hay cosas chidas", escribió en la red social.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Alessandra Rojo de la Vegaalcaldía CuauhtémocCDMXmexico-noticias

Más Noticias

¿Pepillo Origel tiene un hijo? El conductor revela quién es y dónde está

El periodista de espectáculos está envuelto en controversia por su parentesco con Luis Carlos Origel, pareja de Andrea Legarreta

¿Pepillo Origel tiene un hijo?

Premio Lo Nuestro 2026: ¿Qué mexicano lidera con más nominaciones, Carín León o Fuerza Regida?

Grandes estrellas de la música nacional y latina lideran las listas de lo más destacado del año

Premio Lo Nuestro 2026: ¿Qué

Guardia Nacional aseguró 200 kilos de metanfetamina en una camioneta e inhabilitó 11 narcolaboratorios en Sinaloa

En dos hechos distintos, las autoridades dieron un golpe al crimen organizado presente en la región

Infobae

Ari Telch confirma con desgarrador mensaje el fallecimiento de su madre

La publicación bastó para que distintas personalidades del espectáculo y admiradores expresaran sus condolencias en plataformas digitales

Ari Telch confirma con desgarrador

Hospitalizan de emergencia a nieta de Alejandro Fernández: esto se sabe sobre su estado de salud

La menor se encuentra en compañía de sus padres

Hospitalizan de emergencia a nieta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

Entre detenciones y operativos, el CJNG de ‘El Mencho’ sufre duros golpes en 72 horas

Sinaloa 2026: cómo está la seguridad después de la guerra de cárteles

Extraditan a EEUU a “La Gallina”, el ganadero que traficó drogas y lavó dinero para El Chapo

Quién es ‘La Teniente’ del CDN, la primera mujer que podría ser enviada por México a EEUU en una nueva tanda de narcos

ENTRETENIMIENTO

¿Pepillo Origel tiene un hijo?

¿Pepillo Origel tiene un hijo? El conductor revela quién es y dónde está

Premio Lo Nuestro 2026: ¿Qué mexicano lidera con más nominaciones, Carín León o Fuerza Regida?

Ari Telch confirma con desgarrador mensaje el fallecimiento de su madre

Hospitalizan de emergencia a nieta de Alejandro Fernández: esto se sabe sobre su estado de salud

Flor Rubio critica a Martha Debayle y su costoso atuendo con el que robó miradas en Nueva York

DEPORTES

Estos son los mexicanos nominados

Estos son los mexicanos nominados a los World Archery Awards

Jardine admite que “a la prensa le gustan estos momentos” y reconoce la necesidad de un refuerzo tras caer ante San Luis

MJF retiene el campeonato de AEW, pero reconoce a Bandido: “Algún día serás campeón mundial”

Definidos los precios para los juegos de la MLB en México: cómo comprar entradas

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha