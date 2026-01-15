México

Alejandro Sanz, Grupo Frontera y más en el festival de Carín León: precios y cartel revelado de ‘La Cura Fest’

El festival reunirá a figuras internacionales sobre el escenario, celebrando la fusión de estilos y confirmando que Hermosillo recibirá importantes exponentes de la música regional

La Cura Fest se celebrará
La Cura Fest se celebrará el 14 y el 15 de marzo de 2026 en Hermosillo, Sonora, con Carín León como figura principal (IG)

El anuncio de una segunda fecha para el festival La Cura Fest en Hermosillo redefine la agenda musical de la ciudad. Ante la rápida venta total de entradas para la primera jornada, el evento no solo promete un fin de semana de música de alto nivel, sino que también fortalece el lazo entre Carín León y su tierra natal.

El festival se celebrará el sábado 14 y el domingo 15 de marzo de 2026, consolidando a Hermosillo como epicentro de la música regional y el country.

La organización confirmó que la nueva fecha será el domingo 15 de marzo de 2026 y tendrá lugar en el recinto de Expogan.

La Cura Fest anuncia una
La Cura Fest anuncia una segunda fecha en Hermosillo tras agotar boletos para la primera jornada del festival (Archivo)

El éxito de la primera jornada, prevista para el 14 de marzo a las 14:00 horas, evidenció la magnitud de la convocatoria; las entradas se agotaron en tiempo récord desde su lanzamiento, fijado el 5 de diciembre por la plataforma Arema Ticket.

Un cartel que aún promete sorpresas

En el último tramo del anuncio, la organización adelantó que La Cura Fest mantendrá la expectativa al máximo, ya que el cartel aún no está cerrado: el festival ha reservado slugares en su line up oficial para artistas por anunciar, lo que incrementa la especulación sobre quiénes acompañarán al anfitrión.

Carín León lidera ambas jornadas
Carín León lidera ambas jornadas del festival, presentando una fusión audaz de música mexicana, country y folk americano

La curaduría que ejerce Carín León apunta a ofrecer “una mezcla audaz de sonidos que han definido su carrera”, y el evento se perfila como un homenaje tanto a Hermosillo como a la diversidad cultural de Sonora y del país.

Ambas fechas se distinguen por una identidad internacional, pero cada jornada ofrece elementos exclusivos.

El sábado 14, Jelly Roll aportará su energía distintiva al escenario principal. El domingo 15, Grupo Frontera encabezará el cartel y transformará la atmósfera musical.

Íconos como Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl y la agrupación estadounidense Midland completan un line up que busca posicionar al festival a la altura de los grandes eventos mundiales.

El escenario principal estará ubicado en Expogan, mientras que artistas por confirmar traerán propuestas novedosas al escenario alternativo en el Palenque, lo que permitirá combinar la escala masiva con una experiencia íntima.

La Cura Fest se posiciona
La Cura Fest se posiciona como un homenaje a Hermosillo y a la diversidad cultural de Sonora, promoviendo identidad local y orgullo regional (REUTERS/Ronda Churchill)

Según la página oficial del festival, La Cura Fest nace como “un auténtico homenaje a la ciudad que vio crecer a su curador, el aclamado cantante Carín León”, dotando al festival de un marcado carácter local y de pertenencia.

El propio Carín León encabezará las dos jornadas y compartirá escenario con músicos que han influido en su trayectoria. La propuesta artística que define el festival abarca la fusión de country, música mexicana y folk americano, reflejando una visión de “música sin fronteras” asociada a sus colaboraciones internacionales y a la narrativa musical de la región.

La organización también subrayó que el festival servirá de escaparate a artistas emergentes y talento local, ratificando el compromiso con la renovación de la escena musical de Sonora.

Carín León rinde homenaje a
Carín León rinde homenaje a Hermosillo con un festival sin fronteras ni etiquetas musicales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Carín León, nacido el 26 de julio de 1989 en Hermosillo, Sonora, comenzó su carrera como parte del grupo Arranke antes de iniciar su andadura como solista.

Es reconocido tanto por sus éxitos como “Tú”, “Me la aventé” y “La boda del Huitlacoche”, como por su capacidad para fusionar estilos tradicionales y contemporáneos, lo que le ha permitido alcanzar una proyección internacional y colaborar con figuras de distintos géneros.

Lista de precios para ‘La Cura Fest’ en Hermosillo

  • General: $1.250
  • Vip Sur: $2.680
  • Vip Norte: $2.680
  • Palcos Norte: $4.750
  • Palcos Sur: $4.750

