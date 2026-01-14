México

Yuridia brilla en Premio Lo Nuestro 2026 con cinco nominaciones

La cantante reafirma su impacto artístico y conexión con el público al ser reconocida por su trabajo en la música regional mexicana

Yuridia arrasa con cinco nominaciones
Yuridia arrasa con cinco nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026 y celebra su mejor momento musical

Yuridia atraviesa una etapa de madurez artística que la ha colocado entre las voces femeninas más influyentes del panorama musical mexicano. Su capacidad para transitar del pop al regional mexicano le ha permitido construir una identidad sólida, respaldada por dos producciones discográficas dentro de este último género que han tenido una respuesta contundente del público.

El reconocimiento a su trayectoria y a su presente creativo se refleja en las nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, donde su nombre aparece en categorías de alto perfil. Este logro confirma que su propuesta musical no solo conecta emocionalmente con sus seguidores, sino que también tiene un peso significativo dentro de la industria.

Más allá de las cifras y los premios, Yuridia ha logrado algo esencial: convertir sus canciones en parte de la vida cotidiana de quienes la escuchan. Sus letras y su interpretación se han vuelto un punto de identificación para distintas generaciones.

Cinco nominaciones que marcan un momento decisivo

La cantante conquista las categorías
La cantante conquista las categorías más importantes del regional mexicano y reafirma su versatilidad, emoción y cercanía con los fans, marcando un capítulo dorado en su trayectoria artística y discográfica

La presencia de Yuridia en Premio Lo Nuestro 2026 se traduce en cinco nominaciones que abarcan distintas facetas de su carrera. Estas categorías reflejan tanto su fuerza como solista como su capacidad para crear colaboraciones relevantes dentro de la música mexicana.

Categorías nominadas:

  • Mejor combinación femenina – “Brujería” Yuridia & Majo Aguilar
  • Artista Femenina del Año – Música Mexicana
  • Colaboración del Año de Música Mexicana – “Un Bendito Día” – Yuridia & Alejandro Fernández
  • Canción Mariachi/Ranchera del Año – “Sin Llorar”
  • Álbum del Año – Música Mexicana – “Sin Llorar”

Cada nominación reconoce un aspecto distinto de su trabajo reciente, desde la interpretación vocal hasta la selección de proyectos que fortalecen su presencia en el género. El álbum “Sin Llorar” destaca como una pieza central de esta etapa, consolidando su incursión en la música mexicana con identidad propia.

Escenarios llenos y un disco grabado en la historia

Sus shows llenos y su
Sus shows llenos y su nuevo álbum en vivo, grabado desde la Plaza de Toros la México, demuestran que Yuridia sabe cómo emocionar al público con colaboraciones de lujo y éxitos coreados por todos

En los últimos años, Yuridia ha demostrado su poder de convocatoria al agotar recintos emblemáticos como el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y la Plaza de Toros la México. Estos conciertos no solo reflejan popularidad, sino una conexión auténtica con su audiencia.

Precisamente en la Plaza de Toros México grabó su más reciente producción en vivo, Monumental (En vivo desde la Plaza de Toros La México). Este disco captura la energía de un espectáculo en vivo y cuenta con la participación de artistas invitados como Majo Aguilar, Carlos Rivera y Reyli Barba.

Esta presentación reafirmó su lugar como una de las intérpretes más sólidas del país, capaz de llenar grandes escenarios con un repertorio cargado de emoción.

Canciones que ya forman parte de la vida diaria

La intérprete sorprende sumando duetos
La intérprete sorprende sumando duetos con nombres como Ángela Aguilar y Banda MS, ampliando su alcance y conectando con una audiencia que hace suyas cada una de sus letras

El repertorio de Yuridia se ha convertido en un referente para el público, con temas que se corean a todo pulmón en sus conciertos y que se escuchan de forma constante en la vida cotidiana de sus seguidores. Canciones como “Sin Llorar”, “Qué agonía” junto a Ángela Aguilar, “Llévate” con Los Dos Carnales y “¿Con qué se pega un corazón?” destacan por su carga emocional.

Otros temas como “No son horas”, “Por salud mental” y “¿Y qué tal si funciona?" con Banda MS han ampliado su alcance dentro del regional mexicano, mostrando su versatilidad y sensibilidad interpretativa. Estas canciones han reforzado su vínculo con una audiencia diversa.

Gracias a este repertorio y a una agenda constante de presentaciones, Yuridia ha llevado su música por distintas ciudades de México y Estados Unidos. Su crecimiento artístico e impacto cultural confirman que su nombre ya ocupa un lugar destacado tanto a nivel nacional como internacional.

