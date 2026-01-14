México

Usuarios de Tiktok caen rendidos ante los ‘melones’ de una joven vendedora: “Esas sí son ofertas”

La escena cotidiana de una venta callejera terminó desatando risas, insinuaciones y millones de reproducciones

Lo que parecía una simple transacción se convirtió en un imán de comentarios y miradas digitales.

Una venta común en plena calle terminó desatando una ola de comentarios, bromas y reacciones que invadieron TikTok en cuestión de horas. Lo que comenzó como un breve intercambio entre una vendedora ambulante y un automovilista terminó colocándose entre los contenidos más comentados de la plataforma, demostrando una vez más la facilidad con la que lo cotidiano puede convertirse en viral.

La protagonista del video es Cinthya, una joven que comercializa fruta en la vía pública y que decidió grabar el momento en que ofrecía melones a un conductor que se detuvo unos segundos para realizar la compra. En el clip, de apenas 15 segundos, se observa cómo el hombre paga 45 pesos por cada pieza antes de retirarse del lugar. Sin embargo, la escena, lejos de pasar desapercibida, despertó la imaginación colectiva de los usuarios y superó rápidamente el millón de reproducciones.

Entre fruta, bromas y segundos de video, la creadora se robó la atención del algoritmo.

Conforme el video se difundió, comenzó a circular información adicional sobre la creadora de contenido. Usuarios identificaron que la grabación formaba parte de una broma planeada por la propia joven, quien también es modelo en la plataforma OnlyFans. En dicho sitio, ofrece acceso a más de mil fotografías y videos de contenido íntimo a cambio de una suscripción mensual de cinco dólares, dato que incrementó el interés alrededor de su perfil.

La sección de comentarios se convirtió en uno de los principales focos de atención, con mensajes cargados de humor y doble sentido. Entre las reacciones más destacadas se encuentran frases como: “pero pagaste por los 4 y solo te dió dos”; “toda una diosa”; “𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗘ngas mucho exi𝗧𝗢 y cumplas todas tus me𝗧𝗔𝗦”; “Dame los 4”; “Pues eran $160 por los cuatro melones”; “yo compraría los 4”; “Yo hubiera comprado los del medio”; “¿No dejó escoger? estaban más chidos los otros”.

La creadora de contenido subió una breve grabación de 15 segundos donde se ve cómo vendía un par de melones a un conductor que pasaba por el lugar. Crédito: TikTok / @cinthyach000001

El caso de Cinthya se suma a una larga lista de contenidos que evidencian cómo TikTok se ha transformado en una herramienta clave para ganar visibilidad, incluso desde el comercio informal. Al mismo tiempo, expone la manera en que algunos creadores combinan el humor, la provocación y la estrategia digital para captar la atención del público.

