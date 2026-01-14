Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, obtiene amparo y evita auto de formal prisión

Yarrington fue deportado a México en abril de 2025 (Archivo)

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, obtuvo un amparo y evitó la medida de auto de formal prisión, según determinó la jueza con residencia en Nuevo León, Angélica Lucio Rosales.

Los hechos fueron informados el 13 de enero y se refieren a la medida de abril de 2025, cuando le dictaminaron auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en delito contra la salud.

Ahora bien , cabe destacar que a pesar de que el exmandatario obtuvo el amparo, esto no quiere decir que saldrá de la cárcel, debido a que las autoridades judiciales determinaron que deberá realizase una audiencia de la que derivará una nueva resolución.

Por qué no procede auto de formal prisión

Según los datos revisados por el Tribunal Colegiado de Apelación, la medida de auto de formal prisión no se sostiene debido a que el órgano valoró que el Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas no evaluó de manera adecuada los datos de prueba de la defensa de Yarrington.

Tras su entrega fue llevado al penal del Altiplano (Cuartoscuro)

Lo anterior implica que la medida no fue suficiente respecto a las directivas de exhaustividad, motivación y fundamentación.

Con el amparo y la nueva audiencia deberá surgir una resolución que tome en cuenta los datos y pruebas de la defensa de Yarrington.

Estados Unidos entregó al exmandatario el pasado 9 de abril de 2025, En dicha ocasión Yarrington fue llevado a la frontera entre San Diego y Tijuana.

Ya en territorio mexicano, el hombre fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el Estado de México, la cual es conocida como El Altiplano.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el auto de vinculación a proceso en contra del exfuncionario por “delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa misma naturaleza".

Yarrington fue entregado a las autoridades estadounidenses (Foto: ICE)

Desde abril de 2024 circuló información sobre una orden de aprehensión por parte de la FGR en contra de Tomás Yarrington, quien fue ligado con grupos del crimen organizado. Los reportes periodísticos señalan que estaría relacionado con el Cártel del Golfo.

En abril de 2017, Tomás Yarrington fue detenido en Italia cuando llevaba un pasaporte y nombre falsos. Al siguiente año fue extraditado a territorio estadounidense, donde enfrentaba cargos en el Distrito Sur de Texas por lavado de dinero.

Asimismo, en su momento, Yarrington hizo público su interés por ser candidato a la presidencia de México por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se unió al grupo Todos Unidos Con México (TUCOM).