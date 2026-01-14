México

Requisitos para tramitar la Constancia de Concubinato en CDMX de manera digital

El concubinato otorga ciertos derechos siempre que se acredite legalmente la relación mediante un documento oficial

Guardar
El concubinato otorga ciertos derechos
El concubinato otorga ciertos derechos siempre que se acredite legalmente la relación mediante un documento oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtener la Constancia de Existencia de Concubinato en la Ciudad de México (CDMX) representa un paso fundamental para parejas que viven en unión libre y buscan formalizar su situación ante diversas autoridades. La administración capitalina ofrece la posibilidad de realizar este trámite en línea, facilitando el acceso a un documento que resulta imprescindible para gestionar desde la afiliación a instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta solicitudes de pensión o herencias.

Qué es la Constancia de Concubinato y por qué es relevante

La Constancia de Concubinato certifica de manera oficial la convivencia de dos personas que no han contraído matrimonio pero comparten una vida en común. Este documento se solicita con frecuencia para acreditar el vínculo sentimental en trámites legales, patrimoniales o familiares, otorgando seguridad jurídica tanto a la pareja como a los hijos, si los hay. En la CDMX, la obtención de esta constancia abre la puerta a derechos similares a los del matrimonio, incluyendo temas de seguridad social y sucesión patrimonial.

La CDMX permite gestionar este
La CDMX permite gestionar este documento a través de su portal digital, agilizando la obtención de copias certificadas de constancias civiles. (Captura de pantalla CDMX)

Requisitos para el trámite digital

El proceso digital para tramitar la Constancia de Existencia de Concubinato es gratuito, y para realizarlo debe cumplirse con ciertos requisitos. Los solicitantes deben presentar:

  • Identificación oficial de ambos solicitantes (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte).
  • Acta de nacimiento de ambos integrantes de la pareja.
  • Comprobante que certifique la inexistencia de matrimonio vigente para cada persona.
  • Si existen hijos en común:

- Acta de nacimiento de los hijos.

  • Si no tienen hijos en común:

- Escrito conjunto, firmado y bajo protesta de decir verdad, en el que manifiesten haber convivido de manera constante durante al menos dos años.

  • Comprobante de domicilio que acredite la residencia en la Ciudad de México.
  • Comparecencia de ambas personas solicitantes para validar el trámite ante las autoridades.
ISSSTE acepta ahora pareja en
ISSSTE acepta ahora pareja en concubinato para afiliación a seguro social (Freepik)

Cuáles son las obligaciones en el concubinato y unión libre CDMX

El concubinato en la CDMX genera obligaciones similares a las del matrimonio, como la asistencia mutua y la responsabilidad de colaborar en los gastos del hogar según las posibilidades económicas de cada integrante. Los concubinos tienen también la obligación recíproca de proporcionar alimentos para el sostenimiento del hogar y de los hijos. Además, pueden responder por deudas contraídas para cubrir las necesidades del núcleo familiar. Respecto a los bienes adquiridos durante la relación, si no se acuerda lo contrario, estos pertenecen a quien los compró, aunque existen criterios para compensar a quien se haya dedicado al hogar.

En materia sucesoria, el concubinato otorga derechos hereditarios comparables a los del matrimonio, siempre que se acredite legalmente la relación mediante la Constancia de Concubinato.

Temas Relacionados

Constancia de Existencia de ConcubinatoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Quiénes son los ocho alfiles de El Mencho que operan al CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara

Ellos son los personajes que administran Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco

Quiénes son los ocho alfiles

Temblor hoy 14 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 14 de enero

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas hoy: se

Licuado de brócoli y manzana, la mejor receta para reducir el colesterol y proteger los riñones

Este bebida destaca por su contenido en fibra, vitamina C, potasio y compuestos antioxidantes

Licuado de brócoli y manzana,

Embajador de EEUU celebra detención de operadores de El Mencho, líder del CJNG

La FGR detuvo en Jalisco y Nayarit a varios líderes regionales del CJNG

Embajador de EEUU celebra detención
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU celebra detención

Embajador de EEUU celebra detención de operadores de El Mencho, líder del CJNG

El CJNG en 2026: estos son los estados donde tiene presencia el grupo criminal

Quién es “El Uber”, el jefe de plaza del CJNG en Guadalajara que fue detenido y qué revelan sus corridos

Aseguran equipo táctico, drogas y armamento del CJNG en Michoacán

Detienen al alcalde de Constancia del Rosario, Oaxaca, por el homicidio de un hombre

ENTRETENIMIENTO

Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y

Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían reencontrarse en Premios Lo Nuestro 2026

Remodelación de la casa de Ángela Aguilar en Zacatecas habría sido pagada por Nodal, según Javier Ceriani

Ángela Aguilar sorprende al revelar que construyó su casa en Zacatecas desde joven

BTS en México 2026: los mejores memes de ARMY tras el anuncio del tour mundial

Ángela Aguilar imita el desafío de las uvas de Cazzu durante celebración de Nodal

DEPORTES

Rubén Rodríguez regresa a la

Rubén Rodríguez regresa a la TV acompañado del “Ruso” Brailovsky: este es su nuevo canal

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México