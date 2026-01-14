Requisitos para tramitar la Constancia de Concubinato en CDMX de manera digital

El concubinato otorga ciertos derechos siempre que se acredite legalmente la relación mediante un documento oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtener la Constancia de Existencia de Concubinato en la Ciudad de México (CDMX) representa un paso fundamental para parejas que viven en unión libre y buscan formalizar su situación ante diversas autoridades. La administración capitalina ofrece la posibilidad de realizar este trámite en línea, facilitando el acceso a un documento que resulta imprescindible para gestionar desde la afiliación a instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta solicitudes de pensión o herencias.

Qué es la Constancia de Concubinato y por qué es relevante

La Constancia de Concubinato certifica de manera oficial la convivencia de dos personas que no han contraído matrimonio pero comparten una vida en común. Este documento se solicita con frecuencia para acreditar el vínculo sentimental en trámites legales, patrimoniales o familiares, otorgando seguridad jurídica tanto a la pareja como a los hijos, si los hay. En la CDMX, la obtención de esta constancia abre la puerta a derechos similares a los del matrimonio, incluyendo temas de seguridad social y sucesión patrimonial.

La CDMX permite gestionar este documento a través de su portal digital, agilizando la obtención de copias certificadas de constancias civiles. (Captura de pantalla CDMX)

Requisitos para el trámite digital

El proceso digital para tramitar la Constancia de Existencia de Concubinato es gratuito, y para realizarlo debe cumplirse con ciertos requisitos. Los solicitantes deben presentar:

Identificación oficial de ambos solicitantes (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte).

Acta de nacimiento de ambos integrantes de la pareja.

Comprobante que certifique la inexistencia de matrimonio vigente para cada persona.

Si existen hijos en común:

- Acta de nacimiento de los hijos.

Si no tienen hijos en común:

- Escrito conjunto, firmado y bajo protesta de decir verdad, en el que manifiesten haber convivido de manera constante durante al menos dos años.

Comprobante de domicilio que acredite la residencia en la Ciudad de México.

Comparecencia de ambas personas solicitantes para validar el trámite ante las autoridades.

ISSSTE acepta ahora pareja en concubinato para afiliación a seguro social (Freepik)

Cuáles son las obligaciones en el concubinato y unión libre CDMX

El concubinato en la CDMX genera obligaciones similares a las del matrimonio, como la asistencia mutua y la responsabilidad de colaborar en los gastos del hogar según las posibilidades económicas de cada integrante. Los concubinos tienen también la obligación recíproca de proporcionar alimentos para el sostenimiento del hogar y de los hijos. Además, pueden responder por deudas contraídas para cubrir las necesidades del núcleo familiar. Respecto a los bienes adquiridos durante la relación, si no se acuerda lo contrario, estos pertenecen a quien los compró, aunque existen criterios para compensar a quien se haya dedicado al hogar.

En materia sucesoria, el concubinato otorga derechos hereditarios comparables a los del matrimonio, siempre que se acredite legalmente la relación mediante la Constancia de Concubinato.