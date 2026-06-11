México

Reviven crítica de Sheinbaum a Mancera por granaderos pese a operativo para bloquear marcha de madres buscadoras en Mundial 2026

Rescataron una publicación que realizó la presidenta en 2016, en la que criticó el uso de granaderos contra la CNTE

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Retrato de una mujer de tez clara y cabello oscuro peinado hacia atrás, vestida con una blusa rosa y cinturón bordado, sonriendo ante un fondo guinda y blanco.
Claudia Sheinbaum, vestida con una blusa rosa con un cinturón bordado, sonríe durante un evento, con un fondo difuminado en tonos guinda y blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de la Ciudad de México desplegó anoche a decenas de policías antimotines para evitar que la marcha de madres buscadoras, denominada “Iluminemos la búsqueda: caminata por los desaparecidos”, llegara a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, previo a la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026.

El número de polícias desplegados a lo ancho de la Calzada de Tlalpan, frente a la protesta de los aproximadamente 400 integrantes de colectivos de búsqueda de personas, generó indignación y con ello, el rescate de una publicación que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en 2016, cuando ocurrió un hecho similar.

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El activista Miguel Meza, del colectivo Narcopolíticos, republicó un post del día 17 de junio del 2016, en el que la ahora presidenta criticó que el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, desplegó a decenas de policías ‘granaderos’ para evitar el paso de los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

En ese momento, la CNTE también realizó una protesta y plantón en el Centro Histórico capitalino contra la reforma educativa, que promovió el entonces presidente, Enrique Peña Nieto.

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En la publicación, Sheinbaum escribió en su cuenta de X: "Ciudad de México vs maestros. Algo está muy mal", acompañando el mensaje con una fotografía en la que se ven a cientos de granaderos formados en 12 líneas, a lo largo de las avenidas Juárez e Hidalgo, cruzando por la Alameda Cental y a un costado del Palacio de Bellas Artes.

El activista comparó dicha fotografía con una imagen de la protesta de anoche, en la que también se ve al menos 15 líneas de policías antimotines bloqueando el paso a las madres buscadoras.

Sheinbaum criticó el operativo policial contra la CNTE en 2016. | X- Miguel Meza
Sheinbaum criticó el operativo policial contra la CNTE en 2016. | X- Miguel Meza

Durante la protesta, se viralizó el video de Vicky Ponce, una de las madres buscadoras, quien se arrodilló ante los policías y les suplicó permitirles el paso, argumentando que buscan a sus seres queridos y pidiendo comprensión.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, acudió a negociar con los colectivos, pero la conversación fracasó y se retiró entre gritos y empujones.

El subsecretario Fadlala Akabani resultó herido durante el forcejeo. Cravioto acusó que, además de los colectivos de búsqueda, participaron otros grupos con agendas distintas que generaron tensión.

El gobierno capitalino argumentó que el bloqueo es parte de un operativo de seguridad para proteger el evento internacional y que la zona de “última milla” fue definida desde días antes.

A esto se sumó que esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defiendieron el operativo y aseguraron que no se trata de una confrontación entre ciudadanos.

Rodríguez informó que el gobierno federal investiga el origen de apoyos logísticos para algunos asistentes, especialmente provenientes de Jalisco, y confirma que el acompañamiento institucional a los colectivos continuará.

La protesta concluyó sin detenidos y con los manifestantes detenidos en los límites del operativo de seguridad, sin poder llegar al estadio.

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