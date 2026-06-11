Chinches, ratas y cucarachas: las alimañas que invaden la CDMX durante eventos masivos

La llegada de millones de visitantes por el Mundial 2026 en CDMX incrementa la presión sobre limpieza y drenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México enfrenta una presión inédita sobre su infraestructura sanitaria por la llegada de millones de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El desafío central consiste en mantener bajo control la proliferación de chinches, ratas y cucarachas, especies adaptadas al entorno urbano que aprovechan la saturación temporal de residuos y fallas estructurales en el drenaje, según datos de la Secretaría de Salud y la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México.

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De acuerdo con informes técnicos y académicos recopilados en el análisis epidemiológico de política pública, la capital ha experimentado en años recientes una recuperación del espacio público con conciertos, maratones y celebraciones multitudinarias.

Estas concentraciones generan una sobrecarga en los servicios de limpieza y manejo de basura que facilita la dispersión de fauna nociva.

La presión demográfica esperada para el Mundial, con cerca de cinco millones de visitantes adicionales, agrava la vulnerabilidad del sistema.

Saturación de residuos y migración de plagas durante eventos multitudinarios

Especialistas del Instituto de Ecología y autoridades sanitarias señalan que los eventos masivos alteran la dinámica urbana.

La acumulación de basura orgánica, saturación de drenaje y proliferación de comercio informal en torno a recintos deportivos y explanadas crean condiciones propicias para que roedores y cucarachas se desplacen hacia zonas densamente pobladas y puntos de venta de alimentos.

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Durante la temporada de lluvias, la migración de ratas y cucarachas a la superficie se intensifica.

El fenómeno ocurre cuando las lluvias colapsan los hábitats subterráneos y obligan a las plagas a buscar refugio en áreas comerciales, viviendas y estructuras temporales de los eventos.

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Las cuadrillas de servicios urbanos y operativos de limpieza resultan esenciales, pero la falta de infraestructura suficiente en ciertos sectores dificulta el control integral, según reconoce la autoridad sanitaria capitalina.

La Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 exige a los establecimientos de alimentos mantener áreas libres de plagas y contar con protocolos documentados de saneamiento.

Las inspecciones sanitarias se intensifican durante el Mundial, con énfasis en la cloración de agua, desinfección de sanitarios y supervisión alimentaria.

La acumulación de basura y lluvias durante eventos masivos obliga a ratas y cucarachas a invadir zonas comerciales y de comida en la CDMX, advierten autoridades sanitarias y especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgo sanitario y antecedentes recientes de infestaciones

La convivencia forzada con chinches, ratas y cucarachas implica riesgos sanitarios documentados. Los roedores pueden transmitir leptospirosis y salmonelosis mediante excreciones y parásitos.

Las cucarachas transportan microorganismos responsables de infecciones gastrointestinales, mientras que las chinches de cama provocan dermatitis y reacciones alérgicas, aunque no transmiten enfermedades infecciosas graves.

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El periodo otoño 2023 evidenció el alcance social de la infestación por chinches de cama en la capital.

Según reportes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la detección de estos insectos en el Metro, planteles universitarios y recintos culturales llevó a suspensiones de actividades y fumigaciones.

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Las autoridades sanitarias descartaron una emergencia sistémica, pero reconocieron el efecto psicológico y la necesidad de campañas educativas para diferenciar entre plagas de alto y bajo riesgo sanitario.

Proyecciones privadas y respuesta institucional

Modelados estadísticos de empresas privadas de control de plagas, como SIFSA, estiman que la población de roedores en la ciudad podría superar los 160 millones durante el torneo, con base en métricas de coexistencia por habitante.

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No existe censo oficial que respalde esta cifra, pero los especialistas advierten que el riesgo aumenta proporcionalmente al volumen de residuos y saturación de servicios.

El Sistema Unificado de Atención Ciudadana permite a la población denunciar problemas de fauna nociva y fallas en el saneamiento, habilitando la intervención de equipos especializados.

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La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial canaliza estas denuncias y contribuye al mapeo de puntos críticos, fortaleciendo la coordinación interinstitucional.

Empresas privadas estiman que la población de roedores en la CDMX podría superar los 160 millones durante el Mundial, debido al aumento de residuos y saturación urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de reportes institucionales y normativos revela que la contención de plagas en la Ciudad de México requiere corresponsabilidad entre sector público, organizadores privados y ciudadanía.

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La aplicación estricta de la legislación y la actualización permanente de la infraestructura sanitaria se consideran indispensables para garantizar espacios seguros durante el Mundial.