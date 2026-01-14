Dos policías municipales de Temoaya fueron vinculados a proceso por homicidio calificado

Los procesados fueron identificados como Berta "N" e Ismael Jair "N". (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso contra dos ex policías municipales de Temoaya, identificados como Berta “N” e Ismael Jair “N”, por su posible participación en el delito de homicidio calificado.

Ambos fueron señalados como responsables de la muerte de un hombre en la colonia Solalpan en septiembre del año 2025.

Las autoridades confirmaron que los investigados, quienes en ese momento formaban parte de la corporación municipal, quedaron a disposición del juez tras culminar la fase inicial de indagatorias.

Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que implica que permanecerán en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de “Santiaguito” mientras continúan las investigaciones.

El tribunal fijó un plazo de dos meses para el cierre de las indagatorias del caso.

Cómo fue el asesinato por el que culpan a los expolicías

De acuerdo con la información proporcionada por la FGJEM, el episodio se desencadenó cuando Berta “N” e Ismael Jair “N”, actuando como elementos de la policía municipal, interceptaron a la víctima y a dos acompañantes más en el kiosco de la colonia Solalpan, Primera Sección, del municipio de Temoaya.

Tras la acción policial, la victima habría reconocido de otro evento al policía Ismael Jair “N”, señalando que él lo había golpeado y robado en una ocasión previa.

Los oficiales le habrían quitado la vida a un joven tras los señalamientos hacia uno de ellos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esto, el hombre asesinado intentó huir del lugar, pero fue alcanzado por los servidores públicos metros adelante, sobre la calle 30 de enero del municipio mexiquense.

En ese punto, los ex policías habrían accionado sus armas de cargo, hiriendo a la víctima.

A pesar de que el hombre ya estaba herido, los policías municipales habrían descendido del vehículo oficial para golpearlo en la cabeza, despojarlo de sus pertenencias y obligarlo a ocultarse en una milpa cercana.

Además, el reporte señala que la oficial Berta “N” amenazó de muerte a un testigo que intentó auxiliar a la víctima.

Finalmente, el hombre murió a causa de un disparo por arma de fuego y por la falta de auxilio de los propios servidores públicos.

Investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables

Tras conocer los hechos que costaron la vida a la víctima, el personal de la FGJEM inició las labores de investigación correspondientes.

A partir de testimonios y pruebas recabadas, los agentes lograron identificar a Berta “N” e Ismael Jair “N” como los presuntos responsables del delito de homicidio calificado.

La aprehensión de ambos ex policías se llevó a cabo en el exterior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, situada en el kilómetro 13.5 de la carretera Toluca-Temoaya, en el Ejido de Dolores. La detención se realizó sin incidentes y con base en los elementos de prueba reunidos durante las indagatorias.