México

Dos policías municipales de Temoaya fueron vinculados a proceso por homicidio calificado

Los imputados habrían matado a un joven el pasado 17 de septiembre de 2025

Guardar
Los procesados fueron identificados como
Los procesados fueron identificados como Berta "N" e Ismael Jair "N". (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso contra dos ex policías municipales de Temoaya, identificados como Berta “N” e Ismael Jair “N”, por su posible participación en el delito de homicidio calificado.

Ambos fueron señalados como responsables de la muerte de un hombre en la colonia Solalpan en septiembre del año 2025.

Las autoridades confirmaron que los investigados, quienes en ese momento formaban parte de la corporación municipal, quedaron a disposición del juez tras culminar la fase inicial de indagatorias.

Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que implica que permanecerán en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de “Santiaguito” mientras continúan las investigaciones.

El tribunal fijó un plazo de dos meses para el cierre de las indagatorias del caso.

Cómo fue el asesinato por el que culpan a los expolicías

De acuerdo con la información proporcionada por la FGJEM, el episodio se desencadenó cuando Berta “N” e Ismael Jair “N”, actuando como elementos de la policía municipal, interceptaron a la víctima y a dos acompañantes más en el kiosco de la colonia Solalpan, Primera Sección, del municipio de Temoaya.

Tras la acción policial, la victima habría reconocido de otro evento al policía Ismael Jair “N”, señalando que él lo había golpeado y robado en una ocasión previa.

Los oficiales le habrían quitado
Los oficiales le habrían quitado la vida a un joven tras los señalamientos hacia uno de ellos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esto, el hombre asesinado intentó huir del lugar, pero fue alcanzado por los servidores públicos metros adelante, sobre la calle 30 de enero del municipio mexiquense.

En ese punto, los ex policías habrían accionado sus armas de cargo, hiriendo a la víctima.

A pesar de que el hombre ya estaba herido, los policías municipales habrían descendido del vehículo oficial para golpearlo en la cabeza, despojarlo de sus pertenencias y obligarlo a ocultarse en una milpa cercana.

Además, el reporte señala que la oficial Berta “N” amenazó de muerte a un testigo que intentó auxiliar a la víctima.

Finalmente, el hombre murió a causa de un disparo por arma de fuego y por la falta de auxilio de los propios servidores públicos.

Investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables

Tras conocer los hechos que costaron la vida a la víctima, el personal de la FGJEM inició las labores de investigación correspondientes.

A partir de testimonios y pruebas recabadas, los agentes lograron identificar a Berta “N” e Ismael Jair “N” como los presuntos responsables del delito de homicidio calificado.

La aprehensión de ambos ex policías se llevó a cabo en el exterior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, situada en el kilómetro 13.5 de la carretera Toluca-Temoaya, en el Ejido de Dolores. La detención se realizó sin incidentes y con base en los elementos de prueba reunidos durante las indagatorias.

Temas Relacionados

homicidio calificadoexpolicíasTemoayaFiscalía General de Justicia del Estado de MéxicoEdomexAbuso policialColonia Solalpaninvestigación criminalSantiaguitoSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Ángela Aguilar compite contra su prima Majo Aguilar en Premios Lo Nuestro 2026 tras recibir cuatro nominaciones

Una vez más, las integrantes de la dinastía Aguilar podrían coincidir en una premiación pese al distanciamiento familiar

Ángela Aguilar compite contra su

Resultados Melate Retro Sorteo 1599 de hoy martes 13 de enero de 2026

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Resultados Melate Retro Sorteo 1599

CDMX reporta el estado de salud de los 183 perros rescatados en el Refugio Franciscano

Clara Brugada negó supuestos proyectos inmobiliarios en el predio

CDMX reporta el estado de

Resultado del Chispazo: números ganadores del sorteo del martes 13 de enero de 2026

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultado del Chispazo: números ganadores

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

El mediocampista quedó fuera del amistoso de Canadá ante Guatemala debido a un cambio no autorizado

Marcelo Flores, excluido de Canadá
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al alcalde de Constancia

Detienen al alcalde de Constancia del Rosario, Oaxaca, por el homicidio de un hombre

Sinaloa será la nueva base de un Sector Naval de la Marina: gobierno estatal donó 25 hectáreas para su construcción

Quién es “Max”, el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

De expolicía a operador financiero y un jefe de plaza: la trama detrás de la captura de 4 integrantes del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar compite contra su

Ángela Aguilar compite contra su prima Majo Aguilar en Premios Lo Nuestro 2026 tras recibir cuatro nominaciones

Ante acusaciones de abuso por Julio Iglesias, reviven fuerte testimonio de Verónica Castro: “Me agarró la nalga”

Wendy Guevara descubre que tiene una enfermedad tras su más reciente operación

Aldo de Nigris boxeará contra Nicola Porcella, destapan nueva pelea en ‘Ring Royale’: precio de los boletos

Mía Rubín recibe emotivo regalo de su novio Tarik Othón durante romántico viaje en Francia

DEPORTES

Marcelo Flores, excluido de Canadá

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”