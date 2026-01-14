México

¿Cuánto cuesta el boleto más barato para Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes?

Esto es lo mínimo que te vas a gastar si quieres ser testigo del regreso de la cantante a México

La cantante volverá a México
La cantante volverá a México con un show en el Palacio de los Deportes (Ocesa)

El regreso de Christina Aguilera a los escenarios mexicanos en 2026 ha despertado una ola de entusiasmo entre sus seguidores.

La artista, reconocida por su potente voz y su amplia trayectoria, celebrará los 25 años de su debut discográfico con un esperado concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 17 de marzo.

El acceso a los boletos para Christina Aguilera será a través de Ticketmaster. La preventa bancaria está programada para el 15 de enero, mientras que la venta general se abrirá el 16 de enero.

Este es el precio de la entrada más económica para Christina Aguilera

Los precios para Christina Aguilera
Los precios para Christina Aguilera en CDMX ya están disponibles. REUTERS/Mario Anzuoni

Gracias a que ya ocurrieron algunas preventas exclusivas para miembros de ciertas tarjetas, conocemos los precios para el show de la cantante norteamericana.

El boleto más barato para Christian Aguilera en el Palacio de los Deportes cuesta 1,215 pesos mexicanos (cargos incluidos) y corresponde al Nivel E, es decir, las gradas más alejadas del escenario.

Aquí te dejamos el precio de las demás secciones para el concierto de Christina Aguilera:

VIP: $5,679.25

DIAMANTE: $4,699.50

ORO: $4,191.25

NIVEL B: $3,571.25

NIVEL C: $2,827.25

NIVEL D: $1,884.75

NIVEL E: $1,215.25

10 canciones de Christina Aguilera que queremos escuchar en el Palacio de los Deportes

Christina Aguilera tiene más de
Christina Aguilera tiene más de un éxito que conectó en su momento con los mexicanos. REUTERS/Mario Anzuoni

La expectativa por el regreso de Christina Aguilera a la Ciudad de México ha generado entusiasmo entre los seguidores que se preparan para asistir al Palacio de los Deportes. Para muchos, el concierto representa la oportunidad de escuchar en vivo los grandes éxitos que han marcado la carrera de la artista estadounidense.

Aquí 10 canciones que queremos en el setlist de la noche:

1. Genie in a Bottle

2. Beautiful

3. Fighter

4. Dirrty

5. Come On Over Baby (All I Want Is You)

6. Candyman

7. Hurt

8. Lady Marmalade

9. Pero me acuerdo de ti

10. Santo

Estos temas han acompañado diferentes etapas de Christina Aguilera y figuran entre los más solicitados por sus seguidores.

Además, la inclusión de éxitos en inglés y español refleja la conexión de la cantante con el público latinoamericano. La artista ha destacado en sus giras por la energía y el despliegue vocal en cada interpretación. El concierto en el Palacio de los Deportes promete reunir una selección de los momentos más emblemáticos de su discografía, sumando expectativa entre quienes asistirán al evento.

La más reciente actuación en solitario de la cantante en México tuvo lugar en 2019, también en el Palacio de los Deportes. Después de esa fecha, solamente se presentó en festivales, como el Tecate Emblema 2024. De este modo, el espectáculo de marzo marca el regreso de un show completo después de casi siete años, un dato especialmente relevante para quienes han esperado su retorno, según destacó el medio mencionado.

