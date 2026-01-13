México

Sheinbaum defiende registro de números celulares en México, afirma que vulneración de datos es falla de las empresas telefónicas

El nuevo procedimiento de registro busca combatir delitos como la extorsión

Sheinbaum respalda obligatoriedad del registro
Sheinbaum respalda obligatoriedad del registro de celulares (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió el nuevo procedimiento obligatorio que exige desde el 9 de enero la vinculación del registro de números celulares a la identidad de personas físicas o morales, como parte de la estrategia nacional contra delitos como la extorsión.

En los primeros días de implementación, usuarios reportaron problemas técnicos, fallas de seguridad y complicaciones logísticas en los portales de diversas compañías telefónicas. Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que la ciudadanía:

“Se registran en la telefónica, y si hay un delito, entonces las áreas correspondientes de seguridad o de Procuración de Justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito (...). Las empresas telefónicas guardan la información”.

La mandataria subrayó que el registro debe realizarse directamente con la empresa telefónica y que “solamente la autoridad tiene acceso a esa información, si con ese teléfono se cometió un delito”.

El registro de la línea
El registro de la línea debe realizarse antes del 29 de junio de 2026 para evitar la suspensión del servicio. (Anayeli Tapia/Infobae)

En respuesta a las quejas sobre vulneración de datos personales, Sheinbaum apuntó que cualquier falla de seguridad corresponde a las empresas telefónicas. Destacó que la protección de la información es responsabilidad de las compañías y reiteró que el acceso por parte de las autoridades solo se produce en el marco de investigaciones por delitos relacionados con el uso de un número celular registrado.

