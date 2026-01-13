Los 5 mejores desayunos mexicanos que son saludables y ayudan a empezar el día con energía

La gastronomía mexicana ofrece desayunos saludables que aportan energía y beneficios para el bienestar físico y mental. (Perla Arias/ Pinterest)

La variedad de la gastronomía mexicana ofrece opciones que no solo conquistan el paladar, sino que también aportan beneficios a la salud.

Es por esta razón que incluir desayunos tradicionales en la rutina diaria puede ser una estrategia efectiva para obtener energía desde las primeras horas del día.

Algunos platillos típicos, elaborados con ingredientes frescos y balanceados, permiten mantener una alimentación equilibrada y favorecen el bienestar físico y mental.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las siguientes son algunas alternativas nutritivas en que puedes incluir en el desayuno y que contribuyen a iniciar la jornada con vitalidad.

Incorporar platillos típicos mexicanos al desayuno ayuda a mantener una alimentación equilibrada y mejora la salud a largo plazo. (YT: Cocinando con amor)

5 desayunos mexicanos que son saludables y ayudan a empezar el día con energía

De acuerdo con información del IMSS, cinco opciones de desayunos mexicanos que son saludables e ideales para empezar el día con energía son los siguientes:

Huevo con nopales: El huevo es un ingrediente ideal para incluir en el desayuno y en México tenemos la fortuna de poder combinarlo con nopales, un alimento saciador, bajo en calorías y que brinda energía sostenida durante el día. Huevos a la mexicana: Esta preparación incluye jitomate, cebolla y chile. Los huevos son fuente de proteínas de alta calidad y los vegetales suman antioxidantes y fibra. Es un desayuno bajo en carbohidratos y rico en nutrientes esenciales. Molletes integrales con frijoles y pico de gallo: Los molletes hechos con pan integral y frijoles refritos sin grasa aportan carbohidratos complejos, fibra y proteína vegetal. El pico de gallo añade frescura y vitaminas. Enfrijoladas de requeson: Las tortillas de maíz y los frijoles son dos ingredientes saludables que brindan energía si se consumen a primera hora. Para que este platillo sea saludable se recomienda no exceder tres piezas y optar por un relleno de requeson, el cual es bajo el calorías. Sincronizada de tortillas de nopal con queso panela y jamon de pavo: Los nopales son bajos en calorías y ricos en fibra, ayudan a controlar el apetito y los niveles de azúcar en sangre. Por su parte, el queso paneal o fresco aporta proteína y calcio. Además, el jamón de pavo también aporta proteína saludable. Se recomienda acompañar con aguacate o pico de gallo.

Las tortillas de nopal son una opción ideal para crear versiones saludables de diferentes platillos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de incluir huevo, tortilla de maíz y nopales en el desayuno

Tanto el huevo, los nopales y la tortilla de maíz son ingredientes recurrentes en los desayunos mexicanos salubles, los cuales brindan numerosos beneficios a la salud, por lo cual no dudes en incluirlos en tu primera comida del día.

Huevo: El huevo es una fuente importante de proteína de alta calidad, lo que ayuda a la formación y reparación de tejidos en el organismo. También contiene vitaminas del complejo B, hierro, zinc y colina, nutriente esencial para el funcionamiento cerebral. Consumir huevo en el desayuno proporciona saciedad y ayuda a mantener estables los niveles de energía durante la mañana.

Tortilla de maíz: La tortilla de maíz es un alimento básico en la dieta mexicana y aporta carbohidratos complejos que liberan energía de manera gradual. Es rica en fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a controlar el apetito. Además, contiene calcio, magnesio y pequeñas cantidades de proteína vegetal, y no tiene grasas saturadas ni colesterol.

Nopales: Los nopales son bajos en calorías y ricos en fibra, lo que contribuye a una mejor digestión y al control de los niveles de azúcar en sangre. También aportan antioxidantes, vitaminas A, C y K, y minerales como calcio y potasio. Incluir nopales en el desayuno ayuda a mantener una sensación de saciedad y favorece la hidratación, gracias a su alto contenido de agua.

Los nopales son un ingrediente único de la gastronomía mexicana que brinda numerosos beneficios a la salud. (Wikimedia/Pilyorlo)

Estos desayunos combinan ingredientes tradicionales mexicanos con un perfil nutricional equilibrado, lo que favorece la energía y la saciedad a lo largo del día.