Juez ordena arresto contra Alfredo Adame tras denuncia de Magaly Chávez

La sanción será ejecutada en los próximos días por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Foto: Ig/@magaly_chavezoficial, Ig/@adamereacciona
La influencer Magaly Chávez, informó a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram durante la madrugada de este 13 de enero sobre la detención a su ex-pareja Alfredo Adame.

El ganador del reality show la granja VIP, se enfrentará a diversas medidas de protección dictadas en su contra por medio de un arresto administrativo de 30 horas.

César Augusto Mendoza Salazar, fue el juez de control encargado de imponer las medidas sancionarías para el actor, tras señalamientos expuestos por los abogados de la actriz.

Durante la audiencia de ratificación el día 12 de enero en la Ciudad de México, la Asesoría Jurídica de Magaly dio a conocer los incumplimientos reiterados a las medidas de protección previamente dictadas.

Donde se destacan las declaraciones públicas del Adame en diversos medios de comunicación, negando la identidad de la víctima.

Tras los hechos, el juez dictó la sanción correspondiente al agresor, la cual se ejecutará en los próximos días por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El Poder Judicial de la Ciudad de México reafirmó su compromiso con las mujeres de la capital del país con medidas contra la violencia de género, para que cada una vivía libre y sin miedo.

Autoridades advirtieron al actor Alfredo Adame, que en caso de que vuelva hacer tales agresiones en cualquier medio de comunicación hacia Magaly Chávez, funcionarios judiciales ordenarán el comienzo de un proceso penal cuya máxima penalización podría ser años en prisión.

Magaly Chávez a través de
Magaly Chávez a través de su cuenta oficial de Instagram. (captura de pantalla)

Historia entre Adame y Chávez

Durante el 2022, Alfredo Adame hizo pública su relación con la participante del reality show Enamorándonos, Magaly Chávez, asegurando que era el amor de su vida, desatando múltiples titulares en los medios y centrando toda la atención en la actriz, quien se convirtió en una figura recurrente en la prensa de espectáculos.

Tiempo después, Chávez respondió a preguntas sobre su vida personal y profesional, refiriéndose a su expareja, como “El Innombrable” para evitar cualquier polémica y centrar la conversación en su propio punto de vista.

“De Mary Paz no me hablaba bien y eso me dolía mucho, siempre se lo dije: ‘Es la mamá de tus hijos y creo que tienes que respetarla“, comentó la participante de Enamorándonos en una entrevista.

La relación entre Alfredo Adame y Magaly Chávez finalizó de forma abrupta, reflejando un patrón que el famoso identificó en sus vínculos sentimentales anteriores.

Chávez destacó que el cierre de su vínculo con el ganador de la Granja VIP no fue amistoso, sumándose este episodio a situaciones similares reportadas por otras parejas previas del conductor.

