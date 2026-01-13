Galilea Montijo revive rumores de romance de Andrea Legarreta y el sobrino de Pepillo Origel: “Ya se consumó”

(TikTok: canalestrellasof)

Galilea Montijo puso en aprietos a Andrea Legarreta en plena transmisión en vivo del programa ‘Hoy’. Esto a raíz de que notó algo diferente en su actitud.

“Dormiste muy bien, ¿verdad? Se te nota. ¿Descansaste?”, preguntó insistentemente tras el periodo vacacional que disfrutaron todos los conductores entre diciembre y enero.

Andrea Legarreta, visiblemente nerviosa y sonrojada por la pregunta que le lanzó su compañera, respondió: “Nada”.

La periodista cuestionó a la conductora sobre su supuesto nuevo novio TikTok: @programa_hoy

La situación no paró ahí, pues los demás conductores también reaccionaron en coro: “Ya es su año. Ya fue su año. Ya fue su año. Ya se consumó. Ya se consumó. Ya se consumó”.

Aunque en ningún momento se mencionó el nombre de Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta no confirmó ningún tipo de relación con él, la dinámica del programa reavivó los rumores sobre su posible romance.

¿Andrea Legarreta tiene un romance con el sobrino de Pepillo Origel?

Desde su separación de Erik Rubín en 2023, Andrea Legarreta no ha compartido detalles sobre su vida amorosa. Sin embargo, desde finales de 2025 ha sido vinculada sentimentalmente con Luis Carlos Origel, entrenador, creador de contenido fitness y sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel “Pepillo”.

Los presentadores asistieron a la boda de la hija de Martha Carrillo, excolaboradora de 'Hoy'. (@andrealegarreta, Instagram)

Las especulaciones surgieron a raíz de que ambos han posado juntos en varios eventos, incluyendo una cena de Navidad.

Hasta ahora, ni Andrea Legarreta ni Luis Carlos Origel han confirmado o desmentido la información.

Sin embargo, en una reciente entrevista para el programa ‘De primera mano’, Andrea Legarreta abordó el tema de sus relaciones personales y destacó que mantiene una amistad cercana con Luis Carlos Origel.

“Al final él (mi amigo) y yo tenemos una relación muy bonita de hace muchos años… hoy por hoy no es así, no sé qué me traiga la vida con él o con alguien más ¿no?”, contó.

Luis Carlos Origel es excolaborador de Hoy y sobrino del presentador 'Pepillo' Origel. (@andrealegarreta, Instagram)

¿Quién es Luis Carlos Origel?

De Luis Carlos Origel se conoce poco en el ámbito del espectáculo nacional, a diferencia de su tío, Pepillo Origel.

Se sabe que se desempeña como entrenador personal y creador de contenido enfocado en el mundo fitness.

Su participación en medios de comunicación se ha visto principalmente en colaboraciones dentro del programa Hoy, donde ha ofrecido rutinas de ejercicio en su respectiva sección. A pesar de su bajo perfil mediático, su cercanía con personalidades del entretenimiento y su parentesco con Pepillo Origel lo han colocado en el centro de la conversación pública tras los rumores que lo vinculan con Andrea Legarreta.