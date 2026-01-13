Estos son los mejores ejercicios recomendados para las personas mayores de 60 años: sin impacto y que mejoran la movilidad

La clave está en moverse con regularidad y elegir prácticas que aporten bienestar emocional y físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular adquiere un papel fundamental en la calidad de vida de las personas mayores de 60 años.

Mantenerse en movimiento ayuda a preservar la movilidad, la fuerza muscular y el equilibrio, factores clave para la autonomía y la prevención de caídas.

Diversos expertos en salud recomiendan ejercicios adaptados y de bajo impacto, que permiten cuidar las articulaciones y, al mismo tiempo, mejorar la flexibilidad y la resistencia.

Incorporar rutinas adecuadas a esta etapa de la vida favorece no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y social.

Los ejercicios recomendados para mayores de 60 años mejoran la movilidad, la fuerza muscular y el equilibrio, claves para evitar caídas. crédito Freepik

Cuáles son los mejores ejercicios para personas mayores de 60 que no tengan impacto en las articulaciones y mejoren la movilidad

Para personas mayores de 60 años, los ejercicios más recomendados para cuidar las articulaciones y mejorar la movilidad son:

1. Caminatas suaves: Realizar caminatas a paso tranquilo ayuda a mantener la movilidad y la salud cardiovascular sin generar impacto significativo en las articulaciones.

2. Natación y ejercicios acuáticos: El agua reduce la carga sobre las articulaciones y permite trabajar fuerza, flexibilidad y resistencia de manera segura.

3. Bicicleta estática: Ofrece ejercicio cardiovascular y muscular sin impacto, ayudando a mejorar la circulación y la movilidad de las piernas.

4. Yoga y estiramientos: Las posturas de yoga adaptadas y las rutinas de estiramiento mejoran la flexibilidad, el equilibrio y la movilidad general, con bajo riesgo articular.

5. Ejercicios de fortalecimiento con bandas elásticas: Trabajar con bandas ayuda a mantener la fuerza muscular y la estabilidad sin exigir en exceso las articulaciones.

6. Tai Chi: Esta disciplina tradicional china combina movimientos suaves y controlados que favorecen el equilibrio, la movilidad y la coordinación.

7. Ejercicios de movilidad articular: Movimientos controlados para tobillos, rodillas, caderas, hombros y muñecas contribuyen a mantener el rango de movimiento y prevenir la rigidez.

Los ejercicios de movilidad articular previenen la rigidez de tobillos, rodillas, caderas, hombros y muñecas en adultos mayores.(Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es la importancia de realizar actividad física después de los 60 años

La actividad física después de los 60 años es esencial para mantener la autonomía, la movilidad y la calidad de vida.

Practicar ejercicio con regularidad ayuda a preservar la masa muscular, la densidad ósea y el equilibrio, lo que reduce el riesgo de caídas y fracturas.

Además, favorece el control de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y las afecciones cardiovasculares.

Una combinación de actividades suaves permite fortalecer el cuerpo y disfrutar de una mayor independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio también contribuye a mejorar el estado de ánimo, la función cognitiva y la interacción social, aspectos que influyen directamente en el bienestar general en la vejez.