SEP confirma fecha del primer megapuente de 2026

Crédito: Captura de pantalla / Google Maps

Una serie de largos periodos de descanso escolar se aproxima para los estudiantes y docentes de educación básica en México.

El ciclo escolar 2025-2026, según lo anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), incluirá días sin actividades académicas y varios puentes extendidos, lo que modificará las rutinas familiares a lo largo del primer semestre de 2026.

Cabe señalar que algunas fechas podrían variar por situaciones climáticas regionales, tal es el caso de Veracruz, que tuvo que suspender clases en 26 municipios; así como los estados que tienen ciertas modificaciones en su horario de entrada y salida, en el caso del turno vespertino.

Primer megapuente 2026

El primer megapuente del año, confirmado por la SEP, abarcará cuatro días.

Este receso iniciará el viernes 30 de enero, fecha destinada al Consejo Técnico Escolar, y se prolongará hasta el lunes 2 de febrero, día que se traslada para conmemorar la Constitución Mexicana.

La coincidencia de la sesión docente con el fin de semana y el ajuste del festivo genera este extenso periodo sin clases.

Además del largo receso de finales de enero, el calendario oficial de la SEP contempla suspensiones adicionales: el viernes 27 de febrero también será inhábil por motivos de Consejo Técnico Escolar, mientras que el lunes 16 de marzo se marca como festivo nacional.

Cada una de estas pausas impactará a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el territorio.

Las clases comenzarán el 1 de septiembre. CRÉDITO: (Secretaría de Educación Pública)

Cuántos puentes y días de descanso quedan en 2026

30 de enero - CTE

2 de febrero - suspensión de labores docentes

27 de febrero - CTE

16 de marzo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Expropiación Petrolera

27 de marzo - CTE

30 y 31 de marzo - vacaciones

1 al 10 de abril - vacaciones

1 de mayo - suspensión de labores docentes por Día del Trabajo

5 de mayo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Batalla de Puebla

15 de mayo - suspensión de labores docentes por el Día de la maestra y el maestro

29 de mayo - CTE

26 de junio - CTE

El calendario establece que los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria tendrán 185 días efectivos de clases, mientras que las instituciones dedicadas a la formación de maestros y maestras de educación básica contarán con 190 días.

El periodo de preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027, que abarca preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria, se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero de 2026. Asimismo, las fechas para el registro de calificaciones serán el 14 de noviembre de 2025, el 13 de marzo y el 3 de julio de 2026.