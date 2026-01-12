Mujeres transforman la CFE y abren una nueva etapa en el sector eléctrico de México

Foto: CFE

La frase “No llegó sola, llegamos todas”, pronunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras su triunfo electoral en 2024, encuentra eco en una de las instituciones estratégicas del país. Por primera vez, la Comisión Federal de Electricidad es encabezada por una mujer: la Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Empresa Pública del Estado.

Este nombramiento no es un hecho aislado. Refleja un proceso gradual en el que las mujeres han ido ganando presencia en áreas técnicas, operativas y directivas de la CFE, una entidad responsable de generar, transmitir, distribuir y comercializar electricidad para millones de personas en México.

Hoy, su participación se extiende desde centrales de generación y subestaciones hasta centros de atención y espacios históricamente masculinizados, donde nuevas voces y miradas contribuyen a fortalecer la operación del sistema eléctrico nacional.

Liderazgo femenino en áreas estratégicas

Foto: CFE

En la Dirección de Operación, Jessica García, ingeniera química, forma parte del equipo que vigila los indicadores clave de generación, transmisión y distribución. Su trabajo consiste en diseñar y aplicar acciones preventivas y correctivas para asegurar que la energía llegue con la calidad y continuidad necesarias a todo el país.

Desde su experiencia, destaca que el impulso institucional va más allá de los cargos: también se centra en desarrollar habilidades que permitan a más mujeres abrirse paso en ámbitos donde su presencia ha sido minoritaria durante décadas.

Esa visión se materializa en trayectorias como la de Julia Velázquez, subgerenta regional de Subestaciones y Líneas, quien junto a su equipo lideró el traslado y puesta en operación de un autotransformador de 300 toneladas desde el Estado de México hasta Chiapas, una maniobra clave para reforzar la transmisión eléctrica en el sureste.

Oficios técnicos donde ellas marcan la diferencia

Muchas mujeres son parte de la CFE - (iStock)

En la Central Hidroeléctrica Infiernillo, María Fernanda Mendoza realiza una labor poco conocida: es buza industrial. Única en su equipo y en la empresa, su trabajo permite mantener en condiciones óptimas las obras de toma al retirar materiales que afectan la operación de las centrales.

En Oaxaca, Nadia Vera, originaria de una comunidad zapoteca, dirige la Central Eoloeléctrica La Venta II. Como primera superintendenta del sitio, su responsabilidad es garantizar la disponibilidad de los aerogeneradores, una tarea que conecta su identidad, su lengua y su formación profesional con la energía limpia que produce el viento de su tierra.

A su vez, Rocío Bárcenas, superintendenta general en la Región de Generación Distribuida, coordina 16 centrales. Su labor cotidiana tiene impacto directo en servicios esenciales: desde el funcionamiento del transporte público hasta el alumbrado de las ciudades.

Del mantenimiento a la historia institucional

Emilia Calleja presentó el plan de la CFE durante la Conferencia del Pueblo.

La operación diaria también descansa en manos como las de Adriana Guadalupe Castellanos, quien en la Central Hidroeléctrica Bombaná supervisa equipos, reguladores y sistemas clave para la confiabilidad de las unidades de generación. Cada componente, explica, es parte de una responsabilidad integral.

En el ámbito de la distribución, Eva Lara destaca como la única superintendenta entre 150 zonas del país. Desde la Zona Tacuba, su trabajo asegura el suministro eléctrico a instalaciones críticas como hospitales, donde la energía acompaña nacimientos y procesos de recuperación.

Foto: CFE

Estas historias se inscriben en una trayectoria más amplia. Desde las primeras contrataciones femeninas en la década de 1940, cuando mujeres como Socorro Guzmán, Emma Pérez y Luz María Trejo ingresaron a la entonces joven CFE en labores administrativas, hasta el presente, la presencia femenina ha evolucionado. Hoy, esas pioneras encuentran continuidad en una generación que no solo participa, sino que lidera y transforma el corazón eléctrico de México.