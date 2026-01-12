México

Localizan tres fosas clandestinas con restos humanos en la colonia Miguel Alemán del Valle de Mexicali

Colectivos de búsqueda han informado que al menos son 9 los cuerpos encontrados en el sitio

Colectivos de búsqueda señalan que al menos serían 9 las personas localizadas sin vida. Crédito: Facebook - Madres Unidas y Fuertes

Colectivos de búsqueda de personas reportaron el hallazgo de al menos nueve cuerpos en fosas clandestinas en los alrededores de la colonia Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, Baja California.

Las labores iniciaron el jueves 8 de enero, con la participación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali (DSPM), la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), binomios caninos K9 y otras corporaciones, según informaron los colectivos.

En una primera etapa, las autoridades y grupos civiles localizaron cuatro cuerpos sin vida en dos fosas. Según un reporte hecho por el colectivo "Madres Unidas y Fuertes", durante cerca de 18 horas de excavaciones, más de 40 elementos de distintas dependencias participaron en el operativo, que se realizó en un área acordonada debido a la presencia de restos óseos, varios de ellos con signos de calcinación.

Posteriormente, tras descubrir una tercera fosa en la misma zona, se ubicaron cinco cuerpos más, lo que eleva a nueve el total de víctimas encontradas en el área durante los trabajos recientes.

Los colectivos de búsqueda enfatizaron que la tercera fosa se encuentra a unos 50 metros del sitio donde se produjo el último hallazgo anterior, ambos con restos que muestran indicios de calcinación.

Autoridades estatales y colectivos trabajan en la zona. Crédito: Facebook - Madres Unidas y Fuertes Oficial

El colectivo Madres Unidas y Fuertes Oficial ha participado activamente en esta jornada, acompañados por la Unidad de Búsqueda de la Policía Municipal y la Comisión Local de Búsqueda.

Hasta el momento las autoridades no han emitido declaraciones o informes sobre los hechos.

Antecedentes en el sitio

Según reportes de medios locales, la colonia Miguel Alemán ha sido escenario recurrente de búsquedas relacionadas con desapariciones en el Valle de Mexicali.

Esta zona, ubicada en el límite entre Baja California y Sonora, concentra la atención de colectivos de búsqueda debido a la frecuencia con que se reportan hallazgos de fosas clandestinas.

Durante julio de 2023, diversas organizaciones civiles reportaron la localización e al menos 15 cadáveres en fosas clandestinas en el mismo sector, de acuerdo con información difundida en su momento por la prensa local.

Sin embargo, tras el hallazgo de esos cuerpos, las labores oficiales de rastreo se habrían suspendido, lo que generó preocupación entre familiares de personas desaparecidas y colectivos, quienes han insistido en la necesidad de mantener la búsqueda de manera permanente.

En los operativos recientes, las autoridades estatales y locales, en conjunto con los colectivos, han delimitado cuidadosamente las áreas donde se han producido los hallazgos. Esta medida busca preservar la evidencia y permitir el ingreso seguro de peritos y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes llevan a cabo el procesamiento y levantamiento de los restos óseos.

El objetivo principal es facilitar la identificación de las víctimas y avanzar en la recuperación de restos humanos, en un contexto donde la crisis de desapariciones mantiene en alerta a las comunidades del Valle de Mexicali.

Cifras de personas desaparecidas

Según reportes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), actualizadas al 11 de enero de 2026, actualmente hay 133 mil 162 registros de personas desaparecidas sin localizar, lo que representa un 34.27% de los reportes.

En el caso especifico del estado de Baja California, lugar donde se reportó el hallazgo de las tres fosas clandestinas con al menos 9 cuerpos humanos, la cifra de personas desaparecidas no localizadas es de 4 mil 771.

