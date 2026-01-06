Tras hallazgo de fosa clandestina en Guanajuato, fiscal responde a cuestionamientos: “Dios quiera que no sean tantos”

La Fiscalía General de Guanajuato confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en Villagrán el pasado 4 de enero, aumentando la alarma en la región. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Sergio Maldonado)

El fiscal General del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Villagrán, localizada el pasado domingo 4 de enero.

Debido a que las investigaciones continúan en desarrollo, el pasado lunes 5 de enero señaló que no es posible dar una cifra todavía pero aseguró que el lugar fue asegurado por personal especializado perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Agregó que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de hallazgos, con la intervención de peritos forenses, agentes de Investigación Criminal y Ministerios Públicos.

Las investigaciones oficiales sobre la fosa en Villagrán continúan, sin cifras oficiales de víctimas, aunque medios locales reportan al menos 13 restos humanos encontrados. (X/@OpinionBajio)

Asciende a 13 personas el hallazgo de restos en fosa clandestina

A pesar de la falta de confirmación de las autoridades, medios locales aseguran que la cifra de los restos aumentó a 13 personas, pues datos preliminares apounytaban que se trataba de 10 individuos pero conforme avanzó la investigación, se encontraron restos pertenecientes a otras tres personas.

De acuerdo con reportes de medios locales e independientes, como 8 columnas, “los restos fueron ubicados cerca de una pileta conectada a un pozo, algunos de ellos apilados y otros enterrados, lo que obligó a extender las labores periciales hasta altas horas de la noche para asegurar la zona y recuperar todos los indicios”.

Además, la misma fuente aseguró que tras el levantamiento de los cuerpos, estos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde hasta el momento permanecen sin ser identificados. pero serán sometidos a los estudios correspondientes para determinar causas de muerte e identidad.

Evidencias periciales halladas cerca de una pileta conectada a un pozo en Villagrán permitieron a los forenses recuperar cuerpos apilados y enterrados en la zona. (Imagen de Archivo/EFE/STR)

Otras fosas clandestinas en Guanajuato

El hallazgo ocurrió luego de que un colectivo de búsqueda localizara seis cuerpos en una fosa clandestina en el municipio de Irapuato, lo que incrementó la preocupación en los habitantes de la región por la magnitud de los eventos.

Mientras avanzan las indagatorias, colectivos de búsqueda han señalado dificultades para acceder al predio, en tanto que la Fiscalía estatal afirmó que únicamente difundirá información confirmada en cuanto se obtengan resultados oficiales del proceso de investigación.

De acuerdo con un video testimonial, del colectivo Hasta Encontrarte, se hallaron dos resultados positivos en el cerro de Tamahula, a una hora y media de distancia de Villagrán.

“En el primer fosa localizamos a una mujer. Lo que puedo mencionar es que tiene un tatuaje en en la parte de la pierna, parece que es una golondrina o un colibrí”, declaró una integrante del grupo de buscadores.

Añadió que se encontraron los cuerpos de tres masculinos en la segunda fosa, quienes también cuentan con tatuajes. Sin embargo, posteriormente la cifra ascendió a cinco hombres en total.

Horas más tarde, el colectivo publicó enh su cuenta oficial de Facebook que tanto la mujer como dos de los hombres con estos distintivos habían sido identificados.

Uno de los principales problemas de la región en la que fueron hallados los cuerpos es que se encuentra alejado de otras comunidades por al menos 30 minutos de viaje en automóvil, lo que facilita el abandono de restos humanos por parte del crimen organizado.

A pesar de ser un sitio que destaca porque las personas sustentan su economía en la ganadería de cabras, producción de leche y derivados como quesos y dulces, así como de presentar avances en múltiples, aspectos, es considerada una zona con retos de desarrollo.