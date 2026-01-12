México

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy lunes 12 de enero: descarta presencia de fuerzas estadounidenses en México, temas que habló con Donald Trump, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

En pocas líneas:

16:12 hsHoy

Fin de la conferencia

16:00 hsHoy

Sheinbaum abandera a la delegación mexicana para los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano Cortina 2026

Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (Conade), le “deseo lo mejor” a la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno:

  • Donovan Daniel Carrillo
  • Allan Daniel Corona
  • Regina Martínez
  • Sarah Schleper

Sheinbaum encabezó el abanderamiento de los deportistas y les deseó éxito en su jornada.

Crédito: Claudia Sheinbaum Pardo
Crédito: Claudia Sheinbaum Pardo
15:54 hsHoy

Cuba

Uno de los temas que no habló con Trump, fue acerca de la relación entre Cuba y México, Sheinbaum subrayó que el petróleo exportado a la isla caribeña es de carácter humanitario y que el país está dispuesto a ser un enlace entre las tres naciones, “si así lo quieren”.

15:30 hsHoy

A la oposición “le gustaría la intervención de EEUU” en México

Claudia Sheinbaum Pardo afirma que la oposición mexicana ha perdido apoyo mexicano; por ello acuden a Estados Unidos para recibir apoyo así como de desacreditar el gobierno mexicano.

15:27 hsHoy

¿Cuáles son los temas pendientes con Donald Trump?, Sheinbaum destaca dos ejes

La presidenta de México asegura que hay dos temas importantes, el primero es la revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) y el tema de “nuestros paisanos allá, que es muy importante”.

15:20 hsHoy

“La delincuencia organizada no puede ser llamada terrorismo”: Sheinbaum

“Nosotros no estamos de acuerdo, Nuestra constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido; la delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo, terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno y otros esquemas. Entonces no está en el marco de nuestra legislación”, explicó Sheinbaum.

Asimismo, la presidenta sostuvo que México quiere mantener una buena relación con el gobierno estadounidense.

15:16 hsHoy

Sheinbaum descarta acción militar de EEUU en México

Claudia Sheinbaum reiteró que no existe posibilidad de intervención militar de Estados Unidos en México.

La mandataria explicó que “había tres veces que había declarado que le interesaría tener más participación en la seguridad en México”; indicó que “en estas condiciones, pues siempre es mejor buscar un diálogo, en vez de solamente a través de medios de comunicación o la comunicación pública, pues es mejor hablar por teléfono; además, hay un antecedente de trabajo conjunto, entonces por eso solicitamos la llamada”.

Sheinbaum expuso que Donald Trump “en general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos”, mientras que la postura mexicana permanece firme: “Siempre decimos que no es necesario y que además somos muy claros en la defensa de la territorialidad”.

mexico/2026/01/12/sheinbaum-descarto-intervencion-militar-de-eeuu-en-mexico-tras-llamada-con-trump/

15:09 hsHoy

“Hablamos del trabajo conjunto en temas de seguridad”: Sheinbaum sobre su llamada con Trump

Claudia Sheinbaum señaló tras su conversación con Donald Trump: “Hablamos del trabajo conjunto en temas de seguridad”.

La mandataria explicó que “acordamos que se siguiera trabajando conjuntamente en este Comité”, y precisó que “el 22 y 23 de enero hay una reunión con esta comisión que se hizo de manera conjunta”. Sheinbaum destacó que “la conclusión fue que ambas naciones seguirán trabajando de manera conjunta”.

Durante el diálogo, Sheinbaum describió que Donald Trump insistió “en que si nosotros lo pedíamos, pues ellos podían ayudar en otros temas”.

Frente a esta propuesta, la mandataria respondió: “bueno, pues hasta ahora vamos muy bien, no es necesario, además está la soberanía de México y la integridad territorial”. Sheinbaum afirmó que Trump “lo entendió, fue muy amable”.

Sheinbaum destacó respeto a soberanías
Sheinbaum destacó respeto a soberanías tras diálogo telefónico con Donald Trump

La jefa del Ejecutivo también reveló que abordó con su homólogo la situación en Venezuela. Según Sheinbaum, “nosotros tenemos una Constitución y era muy claro los principios constitucionales”.

Añadió que la conversación telefónica tuvo una duración de 15 minutos, tiempo en el que planteó a Trump la existencia de “temas pendientes como los migrantes, y temas económicos”.

15:07 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum saludó a la ciudadanía e informó que este lunes se hablará acerca de: su llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, temas de educación y deporte.

Quienes acompañan a la presidenta:

  • Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.
15:05 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través deInfobae México.

