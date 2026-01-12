Galilea Montijo asegura que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: “Hay cosas que duelen” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La conductora mexicana Galilea Montijo manifestó que optará por mantenerse al margen respecto a la situación legal de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, involucrados en uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes de los últimos años en México.

En entrevista exclusiva para el periodista Edén Dorantes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Montijo dejó claro que desconoce detalles sobre el proceso y subrayó el impacto emocional que le genera el caso.

“Es mejor mantenerse al margen”: Galilea Montijo niega comunicación con Inés Gómez Mont

En su declaración para el canal de Dorantes, Galilea Montijo afirmó:

“No sé nada. La verdad es que no sé absolutamente nada. No es que no quiera hablar de la situación, es que no sé nada, entonces muchas veces es mejor mantenerse al margen de todo lo que está pasando. ¿Qué hay cosas que duelen? Claro que hay cosas que duelen, pero siempre hay que mantenerte al margen”, expresó la conductora ante la insistencia mediática sobre la situación de su colega y amiga.

La declaración se produce en un contexto de incertidumbre sobre el paradero y la situación jurídica de Víctor Álvarez Puga y Inés Gómez Mont, pareja buscada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal.

El nombre de Víctor Álvarez Puga desapareció de los registros públicos del ICE

El paradero del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga se ha convertido en un tema de interés tanto en México como en Estados Unidos. Su nombre desapareció de los registros públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de haber sido detenido el 24 de septiembre por irregularidades migratorias.

Las autoridades mexicanas aprovecharon la detención para solicitar formalmente su extradición. Sin embargo, hasta la fecha no existe información oficial que aclare si fue liberado, extraditado a México o trasladado a otra jurisdicción estadounidense. La defensa y los gobiernos involucrados tampoco han emitido declaraciones precisas, indicó el medio español.

Los cargos que enfrentan Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

La Fiscalía General de la República acusa a Álvarez Puga y a su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, de encabezar una red de empresas factureras que habría simulado servicios y desviado recursos públicos. El presunto desfalco alcanzaría casi 3 mil millones de pesos provenientes de la Secretaría de Gobernación en 2016, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La indagatoria señala que al menos 18 millones de pesos habrían llegado directamente a las cuentas del matrimonio. Además, desde septiembre de 2021 existen órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol para su localización internacional.

Los cargos que enfrentan Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga (Anayeli Tapia/Infobae)

Incertidumbre en torno a la extradición: cuál es el paradero de Víctor Álvarez Puga

Durante su proceso en los Estados Unidos, Álvarez Puga solicitó asilo al argumentar persecución política. Documentos judiciales citados por medios estadounidenses señalan que el abogado teme regresar a México y asegura pertenecer a un “grupo social particular” que lo pondría en riesgo.

Mientras tanto, la defensa impugnó la orden de deportación determinada por un juez migratorio en octubre, lo que permitió retrasar su entrega a las autoridades mexicanas. Hasta el momento no existe confirmación de alguna extradición, liberación o traslado a otra instancia.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el interés de su administración en evitar la impunidad en el caso. “Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto”, declaró la mandataria, según recogen diversos medios nacionales.

La ausencia de información oficial sobre Víctor Álvarez Puga

Diversas solicitudes de información dirigidas a la FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, así como a los abogados defensores John Patrick Pratt y Edward Fortunato Ramos, no han recibido respuesta. Tampoco la embajada de Estados Unidos en México ha emitido postura oficial sobre el destino de Víctor Álvarez Puga.

En esta fecha juez en EEUU dictará cuál es la situación legal de Víctor Álvarez Puga tras años de ser prófugo en México (RS)