México

Sheinbaum reitera coordinación con EEUU: “Somos vecinos pero hay algo que no está a negociación”

La presidenta destacó la ampliación de los Programas de Bienestar

Sheinbaum habla sobre la relación
Sheinbaum habla sobre la relación con Estados Unidos. (Foto: Presidencia)

Este 10 de enero de 2026, desde Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó la postura de México en cuanto a las relaciones bilaterales: la independencia y la soberanía del país no son parte de ninguna negociación. En un acto público, la mandataria federal dejó claro que, aunque la coordinación con Estados Unidos es indispensable por la vecindad y los lazos familiares que cruzan la frontera, existen límites inamovibles en la conducción de la política exterior mexicana.

La relación con Estados Unidos: colaboración sin subordinación

Durante su visita a Petatlán, la presidenta Sheinbaum detalló que el diálogo y la cooperación con otros países, y en particular con Estados Unidos, son pilares de su gobierno. Sin embargo, subrayó que en este acercamiento predomina la coordinación: “Podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, queremos a nuestros hermanos mexicanos que vivan bien del otro lado de la frontera, pero… nunca nos subordinamos, somos dos países iguales”, declaró la presidenta, según se registró en el evento.

Sheinbaum insistió en que, aunque México mantenga negociaciones y acuerdos con su principal socio comercial, “hay algo que no está a negociación: y eso es la independencia y la soberanía de la patria”.

La presidenta acudió al evento
La presidenta acudió al evento donde realizaron la entrega de tarjetas del Programa Bienestar. (Foto: Presidencia)

Expansión de los Programas para el Bienestar

En ese mismo escenario, la mandataria federal destacó la transformación social que, según sus palabras, se ha consolidado en los últimos años. Mencionó que, tras décadas de políticas neoliberales, la actual administración ha logrado que “13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza”, gracias a un incremento gradual del 150% en el salario mínimo y a la expansión de los Programas para el Bienestar.

Sheinbaum anunció que para este año se destinará “un billón de pesos” a estos programas sociales, entre los que sobresale la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores. Resaltó que este apoyo, al igual que otros, ya está garantizado como derecho constitucional en el artículo cuarto de la Constitución.

Más apoyos y obras para Guerrero

La presidenta también informó sobre el fortalecimiento de proyectos de infraestructura, como la pavimentación de carreteras federales y la construcción de nuevos caminos, en coordinación con el gobierno estatal. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que más de 20 millones de personas recibirán directamente pensiones y apoyos sociales este año, incluyendo la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad.

Por su parte, el secretario técnico de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, precisó que la meta nacional es alcanzar a 42.9 millones de beneficiarios. Para el estado de Guerrero, la inversión prevista supera los 37 mil millones de pesos.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que en Guerrero “cuatro de cada 10 habitantes” reciben algún apoyo del gobierno federal. Reconoció la importancia de convertir estos programas en derechos constitucionales, fortaleciendo la protección social en la entidad.

Puntos destacados de la jornada

  • La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que la independencia y la soberanía nacional no son negociables en la relación con Estados Unidos ni con ningún otro país.
  • El gobierno federal invertirá un billón de pesos este año en los Programas para el Bienestar, según lo anunciado en el evento.
  • Más de 20 millones de personas serán beneficiarias directas de pensiones y apoyos sociales en todo el país.
  • En Guerrero, la inversión social superará los 37 mil millones de pesos y cuatro de cada 10 habitantes reciben algún tipo de apoyo federal.

