Patrica Reyes Spíndola confirma la muerte de Roberto Escobedo, actor de “La hora marcada”

Patricia Reyes Spíndola despide a Roberto Escobedo y celebra su legado en el teatro mexicano. (Instagram: @patriciareyesspindola)

A través de sus redes sociales, Patricia Reyes Spíndola confirmó la muerte de Roberto Escobedo, actor recordado por su participación en la serie La hora marcada.

Junto a una fotografía con un el actor y pedagogo, la actriz escribió: "Hoy se adelantó el maestro Roberto Escobedo. Amigo, guía de generaciones de niños y adolescentes, con quien compartí un cuarto de siglo de creatividad, risas, pasión, paciencia y disciplina".

Patricia Reyes Spíndola confirma el fallecimiento de su colega y amigo Roberto Escobedo a los 67 años en sus redes sociales. (Captura de pantalla)

De esa forma, Spíndola subrayó la influencia y el cariño que Escobedo supo cosechar a lo largo de más de veinticinco años de trabajo conjunto.

Hasta el momento, los familiares del actor no han dado a conocer detalles sobre su fallecimiento a los 67 años, por lo que se desconoce la causa exacta de su muerte.

El legado de Roberto Escobedo

Roberto Escobedo no solo se destacó en el escenario, sino también en la formación de nuevas generaciones. Fue egresado de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano y licenciado en Pedagogía por el Instituto Andrés Soler.

Su sólida preparación académica le permitió unir la docencia y la actuación, perfil que lo convirtió en referente de la enseñanza artística.

El impacto de Escobedo se evidencia en el reconocimiento de figuras como Patricia Reyes Spíndola y el duelo expresado en redes sociales. (Captura de pantalla)

A lo largo de su trayectoria, Escobedo abarcó tanto la televisión como el teatro; aunque muchos lo recuerdan por su participación en la serie La Hora Marcada.

Sin embargo, su mayor aporte se consolidó en las aulas y las tablas, donde impulsó decenas de proyectos. Entre las obras más reconocidas figuran:

La Semilla Mágica

Aladino y la Lámpara Maravillosa

Al Diablo con Esos Diablos

Patricia Reyes Spíndola destaca la trayectoria de Roberto Escobedo

La muerte del destacado actor mexicano conmocionó al sector artístico y generó sentidas expresiones de duelo en redes sociales, entre ellas la de la reconocida Patricia Reyes Spíndola.

Con una trayectoria de más de siete décadas en el ámbito del espectáculo, la actriz oaxaqueña reconoció el valor del legado de su colega y su impacto en generaciones de artistas.

Roberto Escobedo es recordado por su destacada participación en la serie La Hora Marcada y múltiples proyectos teatrales. (Instagram: @patriciareyesspindola)

En mensajes difundidos la mañana del 9 de enero desde su cuenta oficial, la también directora y productora de cine, teatro y televisión se refirió a Roberto Escobedo como un “maestro” y un “amigo”, destacando que compartieron “un cuarto de siglo de creatividad, risas, pasión, paciencia y disciplina”.

“¡Te quiero Roberto, te admiro y te agradezco el camino compartido! Sé que estarás bailando y cantando como siempre en el cielo”, expresó.

Cabe mencionar que su legado será recordado no solo por sus roles como actor, sino también por su labor como director de escena, coreógrafo, profesor y por su especialización en comedia musical.