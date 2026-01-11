México

Natalie Portman detrás de nueva animación francesa: aquí la fecha de estreno en México

La cinta, que se desarrolla en el contexto del cambio climático, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2025

Natalie Portman da voz a
Natalie Portman da voz a un personaje en la versión en inglés de la cinta dirigida por Ugo Bienvenu. Crédito: Diaphana Distribution

Ahora Natalie Portman participa como productora en la versión doblada de la nueva animación francesa Arco, dirigida por el ilustrador Ugo Bienvenu.

Anteriormente Natalie Portman ya había colaborado como productora en películas como Jane Got a Gun (2015); A Tale of Love and Darkness (2015), que dirigió, escribió y protagonizó; Hesher (2010) y The Other Woman (2009), entre otros títulos.

Según la sinopsis de la distribuidora independiente Diaphana Distribution, la trama se desarrolla en el año 2075, donde una niña de 10 años llamada Iris ve caer del cielo a un misterioso niño con un traje de arcoíris: Arco, quien viene de un futuro lejano e idílico donde es posible viajar en el tiempo. Iris lo acoge y hará todo lo posible para ayudarlo a volver a casa.

La cinta se llevó el Cristal a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Annecy de 2025 y de acuerdo con The Hollywood Reporter, se trata de “una reflexión sobre el desastre ecológico, con el ritmo de una encantadora historia sobre la amistad adolescente, arraigada en la inocencia, la curiosidad y el desamor compartido”.

¿Quiénes participan en la cinta?

La versión original de Arco cuenta con un reparto de destacados actores franceses como: Oscar Tresanini, como Arco; Margot Ringard Oldra, como Iris; Swann Arlaud y Alma Jodorowsky, como los padres de Iris, y Vincent Macaigne y Louis Garrel en papeles secundarios.

Para la versión en inglés doblada para su lanzamiento internacional, el elenco incluye a: Natalie Portman, Will Ferrell, America Ferrera, Mark Ruffalo, Andy Samberg y Flea (bajista de Red Hot Chili Peppers).

¿Cuándo estrena Arco en México?

Arco debutó en el Festival de Cine de Cannes el 16 de mayo de 2025 y se estrenó en Francia el 22 de octubre del mismo año. Su estreno mundial será en enero de 2026, pero Arco llegará a los cines de México el 5 de febrero de 2026, a través de la plataforma MUBI.

