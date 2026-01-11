García Harfuch explicó qué pasó antes del presunto “desaire” de la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez

(X/@P@AracelySaenz)

La tarde de este 11 de enero del 2026, durante una conferencia de prensa, Omar García Harfuch fue cuestionado sobre el suceso que se hizo viral el pasado 10 de enero, donde el secretario de Seguridad no fue saludado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación en un evento en Acapulco, Guerrero.

“Ese día, yo creo, ya nos habíamos saludado unas 10 veces”, explicó Harfuch entre risas, aclarando que él y Rosa Icela Rodríguez habían empezado a verse desde primeras horas de la mañana. “Gabinete de Seguridad empieza a las 6 de la mañana, nosotros llegamos siempre 5:30 y pues ahí es donde siempre nos saludamos”.

El secretario de Seguridad terminó su respuesta diciendo: “en ese momento, yo creo que para ese día ya nos habíamos visto en siete ocasiones”.

La mañanera del pueblo, pensada para mostrar cohesión en la estrategia de seguridad, terminó exhibiendo supuesto distanciamiento (X/@P@AracelySaenz)

Además, García Harfuch explicó la relación que tiene con Rosa Icela Rodríguez: “tengo el honor de conocerla desde el 2019, que empezamos a trabajar juntos en la Ciudad de México, cuando era secretaria de Gobierno, no solo es una extraordinaria compañera de trabajo, si no, en lo personal, yo estoy muy agradecido con ella”.

El secretario de Seguridad explicó que cuando llegó a la administración de la CDMX desde el gobierno federal, su contacto fue Rosa Icela Rodríguez. “Lo único que hemos recibido de la secretaria Rosa Icela es muchísimo apoyo y también mucho aprecio y mucho cariño”, expresó Harfuch.

¿Qué fue lo que pasó el 10 de enero en Acapulco, Guerrero?

"Estoy muy agradecido con ella", Harfuch sobre Rosa Icela Rodríguez. Crédito: X/@SSPCMexico

Un video viralizado en redes sociales muestra un distanciamiento entre la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Acapulco, Guerrero.

Desde el inicio de la jornada, cronistas y analistas destacaron la ausencia de comunicación entre ambos funcionarios: en el video no se advierten gestos de coordinación, intercambio de palabras ni señales públicas de complicidad política, una escena contrastante con giras anteriores donde la unidad había sido un elemento reiterado del discurso federal.

Esta diferencia se reflejó también en los discursos: el secretario de Seguridad centró su intervención en la inteligencia, la estrategia operativa y el fortalecimiento de la Guardia Nacional, mientras la secretaria de Gobernación priorizó en sus palabras la política interior y la atención a las causas sociales de la violencia, omitiendo referencias a la labor de la dependencia de su colega y enfocando sus menciones en la interacción con la gobernadora de Guerrero.

La imagen final del evento acentuó la percepción de enfriamiento. En la tradicional foto grupal, ambos funcionarios mantuvieron una distancia física evidente, según testigos y publicaciones especializadas, aunque no hay elementos que prueben si respondía a una decisión consensuada o fortuita.

Durante la actividad, una de las imágenes más difundidas muestra a Rosa Icela Rodríguez—con blusa azul claro y pantalón blanco—sentada con los brazos cruzados y una sonrisa dirigida hacia García Harfuch, quien aparece a su derecha, en camisa blanca con bordados y pantalón oscuro, devolviéndole la sonrisa en actitud cordial y con el brazo reposado sobre su silla.