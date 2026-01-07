México

Rosa Icela Rodríguez y Laura Itzel Castillo participan en reunión diplomática de la SRE y enfatizan gobernabilidad, diálogo y justicia social

En la reunión también se analizaron estrategias de protección consular y atención a comunidades mexicanas en el exterior y la Política Exterior Feminista

Guardar

La XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026 inició en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con la participación de integrantes del gabinete federal y del Poder Legislativo, en un encuentro orientado a definir prioridades de la política exterior mexicana.

Durante la jornada, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, subrayaron la importancia de la gobernabilidad, el diálogo institucional y la justicia social como ejes transversales de la acción del Estado mexicano.

Gobernabilidad y política interior en el escenario internacional

En su intervención, Rosa Icela Rodríguez expuso ante representantes diplomáticos la labor de la Secretaría de Gobernación para garantizar la estabilidad del país, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y en la atención de las demandas sociales.

Rosa Icela Rodríguez destacó la
Rosa Icela Rodríguez destacó la importancia de la gobernabilidad y la coordinación institucional para proyectar estabilidad en México.

La funcionaria planteó que la política interior y la política exterior mantienen una relación estrecha, particularmente en un contexto internacional marcado por cambios políticos y económicos.

La participación de la titular de Gobernación se dio en el marco de un llamado a mantener la coordinación entre instituciones federales, con el objetivo de proyectar una imagen de estabilidad y continuidad en la acción gubernamental.

Postura institucional desde el Senado

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, coincidió en la relevancia del diálogo como herramienta para la conducción de la vida pública y la relación con otros países.

Laura Itzel Castillo destacó la
Laura Itzel Castillo destacó la relevancia del diálogo como herramienta para la conducción de la vida pública y las relaciones internacionales.

Señaló que el Poder Legislativo acompaña la política exterior del Ejecutivo mediante la construcción de consensos y el respeto a la soberanía nacional.

Durante el encuentro, también estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, así como legisladores y funcionarios federales, quienes coincidieron en la necesidad de mantener una postura institucional basada en el entendimiento y la cooperación.

Otros temas abordados durante la jornada

A lo largo del segundo día de actividades, se desarrollaron diversas mesas de trabajo y diálogos temáticos encabezados por subsecretarías y direcciones generales de la SRE.

Los intercambios se centraron en asuntos regionales, multilaterales y económicos, con la participación de representantes del sector público, académico y empresarial.

Se destacó el fortalecimiento del
Se destacó el fortalecimiento del multilateralismo y la participación de México en organismos internacionales para impulsar iniciativas concretas en derecho internacional.

Entre los temas analizados se incluyeron la relación con la Unión Europea, la integración regional en América Latina, el fortalecimiento del multilateralismo, así como estrategias de promoción económica y de atención consular para mexicanos en el exterior.

¿Qué es la Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados?

La REC es el principal foro anual del Servicio Exterior Mexicano. En él participan embajadoras, embajadores y cónsules junto con funcionarios del gobierno federal y otros actores estratégicos.

Su objetivo es evaluar el contexto internacional, intercambiar diagnósticos y establecer líneas de acción para la política exterior de México.

La REC es el principal
La REC es el principal foro anual del Servicio Exterior Mexicano, donde embajadoras, embajadores y cónsules se reúnen con funcionarios del gobierno federal y otros actores estratégicos.

La edición 2026 se realiza del 5 al 7 de enero y se desarrolla bajo la conducción del canciller Juan Ramón de la Fuente, con la finalidad de alinear la agenda diplomática con las prioridades del nuevo gobierno federal.

Principales asuntos tratados durante el día:

  • Modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea
  • Integración regional y cooperación en América Latina y el Caribe
  • Estrategias de acercamiento con África, Asia Central y Medio Oriente
  • Ciencia, tecnología e innovación en Asia-Pacífico
  • Protección consular y atención a comunidades mexicanas en el exterior
  • Multilateralismo y fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas
  • Reducción de la pobreza y desigualdad
  • Política Exterior Feminista y sistemas de cuidados
  • Promoción económica e inversiones para 2026

Con estas actividades, la REC 2026 avanza como un espacio de coordinación institucional y definición de prioridades para la presencia de México en el ámbito internacional.

Temas Relacionados

Rosa Icela RodríguezLaura Itzel CastilloReunión de Titulares de Embajadas y ConsuladosSecretaría de Relaciones ExterioresJuan Ramón de la Fuentemexico-noticias

Más Noticias

7 consejos de nutrición para iniciar un Año Nuevo más saludable

Organismos como el Instituto Nacional de Salud coinciden en la importancia de incorporar hábitos sostenibles y prácticos a la rutina diaria

7 consejos de nutrición para

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.0 en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero: se registra

Karely Ruiz rifará liposucción a una seguidora: estos son los requisitos

La modelo ha llamado la atención no solo por su popularidad en plataformas, sino por impulsar campañas solidarias que incluyen apoyos médicos, despensas e intervención en situaciones de emergencia nacional

Karely Ruiz rifará liposucción a

¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental especial de Stranger Things en México?

La plataforma de streaming anunció material extra sobre el universo creado por los hermanos Duffer

¿Cuándo y a qué hora

Citlalli Hernández Mora acusa falta de filtros en la IA Grok ante casos de violencia digital contra las mujeres

Víctimas de la Inteligencia Artificial en X han denunciado los actos cometidos por usuarios que violentan su intimidad a través de la digitalidad

Citlalli Hernández Mora acusa falta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Gordo” junto con

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

La Justicia de EEUU revela que la embajada de Venezuela en México facilitó vuelos privados del narcotráfico bajo protección diplomática

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz rifará liposucción a

Karely Ruiz rifará liposucción a una seguidora: estos son los requisitos

¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental especial de Stranger Things en México?

‘La niña que lloraba’ en Mujer Casos de la Vida Real recuerda perturbadores capítulos que la marcaron a sus 5 años

Mar Contreras se encuentra sumamente enferma y pide oraciones para mejorar su salud

César Bono sufrió aparatosa caída y fractura de costillas, pero se niega a dejar de trabajar: “Cómo me duele”

DEPORTES

Héctor Herrera saldría de Toluca

Héctor Herrera saldría de Toluca para el Clausura 2026 por esta razón

Este es el club que estaría negociando con Cruz Azul el fichaje de Mateusz Bogusz

David Faitelson reacciona a la salida de Nacho Rivero de Cruz Azul: “Los ciclos se agotan”

¿Quiénes son y cómo juegan los nuevos refuerzos de Necaxa para el Clausura 2026?

¿Por qué Lorenzo Faravelli ya no llegará a Necaxa?