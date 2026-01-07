Rosa Icela Rodríguez y Laura Itzel Castillo participan en reunión diplomática de la SRE y enfatizan gobernabilidad, diálogo y justicia social

La XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026 inició en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con la participación de integrantes del gabinete federal y del Poder Legislativo, en un encuentro orientado a definir prioridades de la política exterior mexicana.

Durante la jornada, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, subrayaron la importancia de la gobernabilidad, el diálogo institucional y la justicia social como ejes transversales de la acción del Estado mexicano.

Gobernabilidad y política interior en el escenario internacional

En su intervención, Rosa Icela Rodríguez expuso ante representantes diplomáticos la labor de la Secretaría de Gobernación para garantizar la estabilidad del país, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y en la atención de las demandas sociales.

Rosa Icela Rodríguez destacó la importancia de la gobernabilidad y la coordinación institucional para proyectar estabilidad en México.

La funcionaria planteó que la política interior y la política exterior mantienen una relación estrecha, particularmente en un contexto internacional marcado por cambios políticos y económicos.

La participación de la titular de Gobernación se dio en el marco de un llamado a mantener la coordinación entre instituciones federales, con el objetivo de proyectar una imagen de estabilidad y continuidad en la acción gubernamental.

Postura institucional desde el Senado

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, coincidió en la relevancia del diálogo como herramienta para la conducción de la vida pública y la relación con otros países.

Laura Itzel Castillo destacó la relevancia del diálogo como herramienta para la conducción de la vida pública y las relaciones internacionales.

Señaló que el Poder Legislativo acompaña la política exterior del Ejecutivo mediante la construcción de consensos y el respeto a la soberanía nacional.

Durante el encuentro, también estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, así como legisladores y funcionarios federales, quienes coincidieron en la necesidad de mantener una postura institucional basada en el entendimiento y la cooperación.

Otros temas abordados durante la jornada

A lo largo del segundo día de actividades, se desarrollaron diversas mesas de trabajo y diálogos temáticos encabezados por subsecretarías y direcciones generales de la SRE.

Los intercambios se centraron en asuntos regionales, multilaterales y económicos, con la participación de representantes del sector público, académico y empresarial.

Se destacó el fortalecimiento del multilateralismo y la participación de México en organismos internacionales para impulsar iniciativas concretas en derecho internacional.

Entre los temas analizados se incluyeron la relación con la Unión Europea, la integración regional en América Latina, el fortalecimiento del multilateralismo, así como estrategias de promoción económica y de atención consular para mexicanos en el exterior.

¿Qué es la Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados?

La REC es el principal foro anual del Servicio Exterior Mexicano. En él participan embajadoras, embajadores y cónsules junto con funcionarios del gobierno federal y otros actores estratégicos.

Su objetivo es evaluar el contexto internacional, intercambiar diagnósticos y establecer líneas de acción para la política exterior de México.

La REC es el principal foro anual del Servicio Exterior Mexicano, donde embajadoras, embajadores y cónsules se reúnen con funcionarios del gobierno federal y otros actores estratégicos.

La edición 2026 se realiza del 5 al 7 de enero y se desarrolla bajo la conducción del canciller Juan Ramón de la Fuente, con la finalidad de alinear la agenda diplomática con las prioridades del nuevo gobierno federal.

Principales asuntos tratados durante el día:

Modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea

Integración regional y cooperación en América Latina y el Caribe

Estrategias de acercamiento con África, Asia Central y Medio Oriente

Ciencia, tecnología e innovación en Asia-Pacífico

Protección consular y atención a comunidades mexicanas en el exterior

Multilateralismo y fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas

Reducción de la pobreza y desigualdad

Política Exterior Feminista y sistemas de cuidados

Promoción económica e inversiones para 2026

Con estas actividades, la REC 2026 avanza como un espacio de coordinación institucional y definición de prioridades para la presencia de México en el ámbito internacional.