Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de 5,700 pesos

Algunos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago de 5,700 pesos en su tarjeta del Bienestar.

Algunos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago de 5,700 pesos en su tarjeta del Bienestar. El programa que comenzó a implementarse el año pasado por el gobierno de Claudia Sheinbaum busca ayudar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

Cabe recordar que en su primera etapa, la iniciativa ha beneficiado a alumnos de secundaria y en este 2026 ampliará su cobertura para alumnos de primaria, después se podrán integrar niños de preescolar. Cada padre de familia recibe un recurso monetario de 1,900 pesos bimestrales, además, perciben 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que tengan inscrito.

El objetivo del programa es evitar la deserción escolar a través del recurso monetario y ayudar a que estos alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria anterior continúan recibiendo sus tarjetas del Bienestar (Foto: gobierno de México)

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán el pago de 5,700 pesos en su tarjeta Bienestar?

De acuerdo con información extra oficial, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que recibirán el pago de 5,700 pesos son aquellos que se registraron en septiembre y octubre de 2025 y que recibirán este mes su tarjeta Bienestar.

El depósito será correspondiente a los bimestres septiembre-octubre, noviembre-diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente a través de los canales oficiales que son, Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que recibirán el pago de 5,700 pesos son aquellos que se registraron en septiembre y octubre de 2025

Documentos para recoger la tarjeta Bienestar

Asimismo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que los beneficiarios tendrán que ir acompañados del adulto que registraron para poder recoger la tarjeta del Bienestar, además, también dio a conocer los documentos necesarios que se deberán llevar.

Si eres menor de 18 años

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

Las personas que esperan el depósito de la Beca Rita Cetina cuentan con diversas alternativas para confirmar si el dinero ya está disponible en su cuenta.

El Buscador de Estatus es una de las opciones más utilizadas. Quienes reciben este apoyo pueden entrar a la página oficial con su CURP y verificar el estado de su pago en cualquier momento.

Otra vía práctica es la aplicación del Banco Bienestar. Al instalarla en el teléfono móvil, cada usuario tiene la posibilidad de consultar el saldo y los movimientos de su tarjeta de manera rápida y sencilla.

También existe la opción de acudir de forma presencial a uno de los cajeros automáticos del Banco Bienestar. Al introducir la tarjeta, se puede revisar si el depósito de la beca ya fue realizado.

Finalmente, el banco ofrece atención telefónica. Al marcar al 800 900 2000 y proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta, es posible obtener información sobre el saldo y cualquier movimiento reciente en la cuenta asociada a la beca.