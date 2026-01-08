Presuntos miembros del CJNG regalan juguetes a niños por Día de Reyes en Michoacán

Presuntos integrantes del CJNG repartieron juguetes a niños en varias comunidades de Michoacán durante el Día de Reyes. (Captura de pantalla)

Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartieron juguetes a niños durante el Día de Reyes, en una serie de actos que quedaron documentados en videos, mismos que ya se han comenzado a viralizar en redes sociales.

Diversos videos muestran la entrega de obsequios a niños y sus padres por parte de hombres armados. Según trascendió, el reparto se habría dado en localidades como o La Piedad, Zamora, Tanhuato y Tinaja de Vargas en Michoacán.

Los clips muestras a varias personas con vestimenta táctica y camionetas cargadas de juguetes interactuando con decenas de menores de edad y familias en espacios públicos.

CJNG entrega regalos a niños por Día de Reyes. en comunidades de Michoacán. Expertos apuntan a que este tipo de acciones las realizan a fin de mantener el apoyo de su base social. (Especial)

A los niños y niñas se les ve formados y sonriendo mientras reciben balones, muñecas y cajas de regalo.

Las escenas incluyen tanto calles de comunidades rurales como zonas comerciales, donde se aprecian farmacias y tiendas de conveniencia en el fondo.

Destaca la presencia de camionetas pickup, entre ellas una Volkswagen Robust y una Nissan con placas NR-5957-C, utilizadas para transportar grandes cantidades de obsequios en las cajas traseras.

Los diferentes videos están musicalizados con corridos alusivos a la estructura y los líderes del CJNG. Uno de los clips utiliza la canción “El del palenque”, asociada a Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”), líder de la organización.

Otro video emplea el corrido “La Guerreriza” de El Pitbull LDK, el cual narra la historia de la familia Guerrero en Tinaja de Vargas, un grupo local también relacionado con el cártel. La canción “El Tío Lako” de Los Alegres del Barranco aparece en otra grabación, reforzando la figura de Heraclio Guerrero Martínez, detrás de dicha entrega.

Según se observa, la entrega se realizó tanto a plena luz como durante la noche, sin elementos de seguridad que lo impidiera.

La estrategia criminal detrás de los regalos

La entrega de juguetes por parte del CJNG no es un hecho aislado. Organizaciones como International Crisis Group han documentado que los cárteles utilizan este tipo de apoyos para fortalecer su legitimidad ante comunidades vulnerables, presentándose como benefactores en lugares donde la presencia del Estado es limitada.

“Los cárteles se presentan ante la población como aliados y para ganarse su confianza, regalan bienes básicos, al tiempo que compiten por el reconocimiento”, señala el informe “Conflict, Crisis and Criminal Governance in Latin America”, publicado en 2020.

Especialistas sostienen que estas tácticas buscan ocupar el vacío institucional y disuadir posibles denuncias. Un informe de Save the Children México advierte que el acercamiento con menores mediante regalos puede ser el primer contacto simbólico entre la infancia y el crimen organizado: “El reclutamiento rara vez inicia con la violencia; comienza con la normalización del grupo criminal en el entorno social del niño”.

En años recientes, el patrón se ha extendido a entidades como Aguascalientes, Tabasco y Veracruz, donde se han reportado acciones similares por parte del CJNG y otros grupos delictivos. El año pasado, por ejemplo, fue escándalo la entrega de juguetes en Coalcomán, Michoacán, donde los pobladores agradecieron públicamente a “El Mencho” por la entrega de regalos.

Hasta el momento se desconoce si estos hechos ya están siendo investigados por las autoridades.