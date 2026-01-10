México

Cae Raúl “N” acusado de atraer a mujeres con falsas ofertas de trabajo para abusar de ellas

Aunque autoridades dieron con el sospechoso por aparente portación de drogas, ya investigan su presunta implicación en las agresiones sexuales

El sospechoso estaría vinculado a varios delitos de agresiones sexuales en la zona norte de la capital. e Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre identificado como Raúl “N”, señalado por presuntamente abusar sexualmente de mujeres a quienes contactaba mediante falsas ofertas de trabajo publicadas en redes sociales, principalmente en Facebook.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido utilizaba el nombre de usuario “Arian Arian” para difundir anuncios en los que ofrecía supuestos empleos de contratación inmediata dirigidos exclusivamente a mujeres.

De acuerdo con C4 Jiménez, entre los mensajes que publicaba de manera constante se encontraban ofertas para trabajar como encargadas de locales de accesorios telefónicos o negocios de micheladas, con frases como: “Alguna chica con ganas de trabajar. Urge para ya mismo” o “Hola, buen día. Es para un local. Urge”.

Una vez que las mujeres mostraban interés en las vacantes, Raúl “N” establecía contacto directo con ellas y las citaba en el paradero de Indios Verdes, una de las zonas con mayor afluencia de personas en el norte de la capital, con el objetivo de no generar sospechas.

El sospechoso fue detenido tras meses de búsqueda y rastreo minucioso de publicaciones sospechosas. Foto: (C4_Jiménez)

Posteriormente, presuntamente las subía a un vehículo blanco con vidrios polarizados y las trasladaba a lugares apartados, donde, bajo amenazas con un arma, cometía las agresiones sexuales.

La FGJCDMX informó que las denuncias que dieron origen a la investigación corresponden a hechos ocurridos entre noviembre y diciembre de 2025, así como una más registrada en enero del presente año.

A partir de los testimonios de las víctimas, los agentes detectaron un modus operandi repetitivo, lo que permitió establecer que se trataba de un presunto agresor serial que operaba en la zona norte de la Ciudad de México.

Con base en la información recabada, las autoridades elaboraron un retrato hablado con el apoyo directo de las víctimas, lo que facilitó la identificación del sospechoso. Raúl “N”, de 33 años de edad, fue ubicado en calles de la colonia Tepeyac Insurgentes, donde fue detenido en flagrancia por presuntos delitos contra la salud, ya que durante una revisión se le aseguraron varias dosis de posible marihuana.

El sospechoso compartía mensajes para atraer a sus víctimas con falsas ofertas de trabajo. Foto: (C4-Jiménez)

De acuerdo con Quinto Poder, el detenido fue trasladado a la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, donde quedó a disposición del Ministerio Público. No obstante, las autoridades señalaron que las investigaciones por los delitos de abuso sexual continúan abiertas y que, conforme avancen las diligencias, podría ser imputado por otros cargos relacionados con las agresiones denunciadas.

Fuentes de la Policía de Investigación, citadas por Milenio, confirmaron que, hasta el momento, al menos dos víctimas han identificado plenamente a Raúl “N” como su agresor, mientras que se mantienen labores de búsqueda para localizar a otras mujeres que presentaron denuncias con el mismo patrón de actuación.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hizo un llamado a posibles víctimas que reconozcan este modus operandi a que acudan a denunciar, garantizando confidencialidad, acompañamiento institucional y acceso a los mecanismos de atención y justicia.

