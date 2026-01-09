México

Yuri revela que importante plataforma de streaming la bateó: “Ni modo”

La cantante quería inmortalizar su “Icónica Tour”

La cantante quería un especial
La cantante quería un especial de Netflix (Foto: @oficialyuri, Instagram)

Yuri se encuentra en un gran momento de su carrera, presentando sus hits más importantes en varios de los recintos clave de México. Recientemente, la veracruzana se enfrascó en su gira Icónica Tour, un espectáculo que recorre toda su carrera artística.

Recientemente, los fans de la cantante expresaron sus ganas de que el Icónica Tour quedara inmortalizado en un documental, o bien, un especial de alguna plataforma de streaming, como ocurre con las grandes artistas y sus giras mundiales.

La veracruzana se acercó a Netflix, la plataforma de streaming más importante del momento; sin embargo, fue bateada. En sus redes sociales, Yuri expresó: “Lamentablemente a Netflix no le interesó el proyecto de Icónica Tour. Ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo”.

Yuri y sus comentarios homofóbicos continúan

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

La reciente intervención de Yuri en un escenario de Monterrey ha despertado nuevamente tensiones entre la intérprete y la comunidad LGBT+.

En las plataformas X y TikTok, los videos de la presentación han concentrado una ola de reacciones negativas. Diversos representantes de la diversidad sexual han acusado a Yuri de reproducir prejuicios y hostilidad hacia la comunidad LGBT+, exigiendo una definición pública por parte de la artista hacia quienes la han respaldado en el pasado.

Durante su show en Monterrey, la cantante expresó: “Dios mío, ¿por qué ya todos los guapos son guapas? O sea, yo entiendo, pero por qué por ejemplo, Ricky Martin se nos fue pa’l monte”, en alusión a la revelación pública de la homosexualidad del cantante.

La intervención de Yuri no se limitó a Ricky Martin. También evocó a Jorge “Coque” Muñiz, estableciendo una comparación entre ambos y lamentando que fuera el artista puertorriqueño quien hiciera pública su orientación afectiva y sexual. Estos comentarios, presentados en tono de humor, han sido percibidos como una falta de sensibilidad hacia la comunidad a la que buena parte de su público pertenece.

Yuri generó polémica al decir
Yuri generó polémica al decir que Ricky Martín "tiró pa´l monte", en referencia a sus preferencias. (@oficialyuri, @rickymartin, Instagram)

Este episodio no constituye un hecho aislado en la trayectoria de la cantante veracruzana. En ocasiones previas, sus manifestaciones con tintes conservadores han desembocado en llamados a la “cancelación digital” y debates sobre su lugar dentro del panorama artístico nacional.

A la fecha, el video acumuló miles de visualizaciones en redes sociales, alimentando un debate sobre los límites del humor en figuras públicas con impacto masivo. El incidente ha expuesto nuevamente las tensiones entre ciertas posturas tradicionales y las demandas por respeto e inclusión, sin que Yuri haya realizado una declaración pública de respuesta directa.

