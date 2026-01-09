Sopa de verdolagas, una alternativa fácil y económica para combatir el estreñimiento

Las verdolagas ocupan un lugar muy especial en la gastronomía mexicana por su sabor, versatilidad y bajo costo. Aunque son muy populares en el país, muy pocos saben que se trata de una suculenta.
“Esta planta herbácea crece en promedio de 15 a 50 cm de largo, es suave, carnosa, jugosa y de sabor ácido. Se desarrolla en lugares húmedos como las riberas de los ríos o a las orillas de los caminos; se extiende con facilidad abarcando mucho espacio”, se lee en un artículo publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Las verdolagas aportan ácido Omega-3, importante para mantener una buena presión arterial, vitaminas A, B y C, además de minerales como magnesio, calcio, potasio y hierro. También ayuda a mejorar la digestión y a aliviar la inflamación de las vías urinarias.
Incluir verdolagas en una dieta equilibrada enriquece los platillos en todos los sentidos.
Sopa de verdolagas | Receta Fácil
Tiempo de preparación
Tiempo total aproximado: 40 minutos
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Sofrito y cocción inicial: 10 minutos
- Cocción final con verdolagas: 15 minutos
- Decoración y emplatado: 5 minutos
Ingredientes
- 2 manojos de verdolagas (aproximadamente 350 gramos)
- 2 dientes de ajo
- ½ cebolla
- 3 jitomates medianos
- 1 papa mediana
- Sal al gusto
- 4 tazas de agua
- Aceite de oliva (2 a 3 cucharadas)
- 200 gramos de queso panela (opcional y al gusto para decorar)
Preparación
- Lava muy bien las verdolagas, retirando raíces y tallos gruesos. Desinféctalas, escúrrelas y reserva.
- Pela y pica finamente los dientes de ajo y la media cebolla.
- Lava y corta los jitomates en cubos pequeños.
- Pela la papa y córtala en cubos pequeños de aproximadamente 1 cm.
- En una olla grande, calienta 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva a fuego medio.
- Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes y fragantes, sin dorar.
- Agrega los jitomates y una pizca de sal. Cocina durante 5 minutos, mezclando ocasionalmente, hasta que los jitomates se suavicen y suelten su jugo.
- Incorpora la papa en cubos y mezcla bien.
- Añade las 4 tazas de agua y ajusta de sal al gusto.
- Tapa la olla y cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos, o hasta que la papa esté suave pero no deshecha.
- Incorpora las verdolagas y cocina de 5 a 7 minutos más, hasta que estén tiernas y de color verde brillante.
- Sirve caliente y decora cada plato con cubos de queso panela al gusto.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de sopa de verdolagas con queso panela contiene aproximadamente:
- Calorías: 120
- Grasas: 6 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 13 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.