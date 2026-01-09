México

Sopa de verdolagas, una alternativa fácil y económica para combatir el estreñimiento

Esta suculenta es rica en ácido Omega-3, vitaminas y minerales como magnesio, calcio, potasio y hierro

Las verdolagas ocupan un lugar muy especial en la gastronomía mexicana por su sabor, versatilidad y bajo costo. Aunque son muy populares en el país, muy pocos saben que se trata de una suculenta.

“Esta planta herbácea crece en promedio de 15 a 50 cm de largo, es suave, carnosa, jugosa y de sabor ácido. Se desarrolla en lugares húmedos como las riberas de los ríos o a las orillas de los caminos; se extiende con facilidad abarcando mucho espacio”, se lee en un artículo publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las verdolagas aportan ácido Omega-3, importante para mantener una buena presión arterial, vitaminas A, B y C, además de minerales como magnesio, calcio, potasio y hierro. También ayuda a mejorar la digestión y a aliviar la inflamación de las vías urinarias.

Incluir verdolagas en una dieta equilibrada enriquece los platillos en todos los sentidos.

Sopa de verdolagas | Receta Fácil

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 40 minutos

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Sofrito y cocción inicial: 10 minutos
  • Cocción final con verdolagas: 15 minutos
  • Decoración y emplatado: 5 minutos

Ingredientes

  1. 2 manojos de verdolagas (aproximadamente 350 gramos)
  2. 2 dientes de ajo
  3. ½ cebolla
  4. 3 jitomates medianos
  5. 1 papa mediana
  6. Sal al gusto
  7. 4 tazas de agua
  8. Aceite de oliva (2 a 3 cucharadas)
  9. 200 gramos de queso panela (opcional y al gusto para decorar)
Preparación

  1. Lava muy bien las verdolagas, retirando raíces y tallos gruesos. Desinféctalas, escúrrelas y reserva.
  2. Pela y pica finamente los dientes de ajo y la media cebolla.
  3. Lava y corta los jitomates en cubos pequeños.
  4. Pela la papa y córtala en cubos pequeños de aproximadamente 1 cm.
  5. En una olla grande, calienta 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva a fuego medio.
  6. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes y fragantes, sin dorar.
  7. Agrega los jitomates y una pizca de sal. Cocina durante 5 minutos, mezclando ocasionalmente, hasta que los jitomates se suavicen y suelten su jugo.
  8. Incorpora la papa en cubos y mezcla bien.
  9. Añade las 4 tazas de agua y ajusta de sal al gusto.
  10. Tapa la olla y cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos, o hasta que la papa esté suave pero no deshecha.
  11. Incorpora las verdolagas y cocina de 5 a 7 minutos más, hasta que estén tiernas y de color verde brillante.
  12. Sirve caliente y decora cada plato con cubos de queso panela al gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de sopa de verdolagas con queso panela contiene aproximadamente:

  • Calorías: 120
  • Grasas: 6 g
  • Grasas saturadas: 2 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

