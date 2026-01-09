Sopa de verdolagas, una alternativa fácil y económica para combatir el estreñimiento

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verdolagas ocupan un lugar muy especial en la gastronomía mexicana por su sabor, versatilidad y bajo costo. Aunque son muy populares en el país, muy pocos saben que se trata de una suculenta.

“Esta planta herbácea crece en promedio de 15 a 50 cm de largo, es suave, carnosa, jugosa y de sabor ácido. Se desarrolla en lugares húmedos como las riberas de los ríos o a las orillas de los caminos; se extiende con facilidad abarcando mucho espacio”, se lee en un artículo publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las verdolagas aportan ácido Omega-3, importante para mantener una buena presión arterial, vitaminas A, B y C, además de minerales como magnesio, calcio, potasio y hierro. También ayuda a mejorar la digestión y a aliviar la inflamación de las vías urinarias.

Incluir verdolagas en una dieta equilibrada enriquece los platillos en todos los sentidos.

Sopa de verdolagas | Receta Fácil

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 40 minutos

Preparación de ingredientes: 10 minutos

Sofrito y cocción inicial: 10 minutos

Cocción final con verdolagas: 15 minutos

Decoración y emplatado: 5 minutos

Ingredientes

2 manojos de verdolagas (aproximadamente 350 gramos) 2 dientes de ajo ½ cebolla 3 jitomates medianos 1 papa mediana Sal al gusto 4 tazas de agua Aceite de oliva (2 a 3 cucharadas) 200 gramos de queso panela (opcional y al gusto para decorar)

Preparación

Lava muy bien las verdolagas, retirando raíces y tallos gruesos. Desinféctalas, escúrrelas y reserva. Pela y pica finamente los dientes de ajo y la media cebolla. Lava y corta los jitomates en cubos pequeños. Pela la papa y córtala en cubos pequeños de aproximadamente 1 cm. En una olla grande, calienta 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva a fuego medio. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes y fragantes, sin dorar. Agrega los jitomates y una pizca de sal. Cocina durante 5 minutos, mezclando ocasionalmente, hasta que los jitomates se suavicen y suelten su jugo. Incorpora la papa en cubos y mezcla bien. Añade las 4 tazas de agua y ajusta de sal al gusto. Tapa la olla y cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos, o hasta que la papa esté suave pero no deshecha. Incorpora las verdolagas y cocina de 5 a 7 minutos más, hasta que estén tiernas y de color verde brillante. Sirve caliente y decora cada plato con cubos de queso panela al gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de sopa de verdolagas con queso panela contiene aproximadamente:

Calorías: 120

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 13 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.