Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de enero: se restablece la circulación de trenes del Tren Ligero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

15:05 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la Línea 1 opera sin incidentes, aunque presenta alta afluencia por hora pico, lo que ha generado tiempos de espera prolongados en estaciones como Salto del Agua

14:51 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que se retiró un tren para revisión en la Línea 8, lo que provoca marcha lenta en el servicio, con reportes de detención prolongada en estaciones como UAMI, dirección Garibaldi.

14:20 hsHoy

Personas usuarias reportan retrasos constantes, detenciones prolongadas y saturación en la Línea 7, lo que ha generado afectaciones en los tiempos de traslado, especialmente en horas pico

13:02 hsHoy

Personas usuarias reportan avance lento, alta afluencia y detenciones prolongadas en la Línea 3, principalmente dirección Indios Verdes, con trenes detenidos en estaciones como Miguel Ángel de Quevedo

12:58 hsHoy

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que se restableció la circulación de trenes del Tren Ligero, así como el servicio de Las Torres a Xochimilco en ambos sentidos, por lo que la operación vuelve a la normalidad en este tramo

12:26 hsHoy

El Metrobús informa que, con corte a las 06:26 horas, todas las líneas operan con servicio regular, sin reporte de estaciones afectadas ni incidencias relevantes.

12:21 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que en la Línea 2 la estación Zócalo/Tenochtitlánestá abierta y ofrece servicio normal.

12:19 hsHoy

El Tren Ligero mantiene servicio provisional tras un impacto vehicular contra el muro de contención entre las estaciones Registro Federal y Nezahualpilli. Actualmente, el servicio opera de Xochimilco a Estadio Azteca, mientras que unidades de apoyo de la RTP trasladan a las personas usuarias de Tasqueña a Estadio Azteca

11:07 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 9 de enero de 2026.

