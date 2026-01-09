Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de enero: se restablece la circulación de trenes del Tren Ligero

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 9 de enero de 2026.

El Tren Ligero mantiene servicio provisional tras un impacto vehicular contra el muro de contención entre las estaciones Registro Federal y Nezahualpilli. Actualmente, el servicio opera de Xochimilco a Estadio Azteca , mientras que unidades de apoyo de la RTP trasladan a las personas usuarias de Tasqueña a Estadio Azteca

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que en la Línea 2 la estación Zócalo/Tenochtitlánestá abierta y ofrece servicio normal .

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús informa que, con corte a las 06:26 horas , todas las líneas operan con servicio regular , sin reporte de estaciones afectadas ni incidencias relevantes.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que se restableció la circulación de trenes del Tren Ligero , así como el servicio de Las Torres a Xochimilco en ambos sentidos , por lo que la operación vuelve a la normalidad en este tramo

Personas usuarias reportan avance lento, alta afluencia y detenciones prolongadas en la Línea 3 , principalmente dirección Indios Verdes , con trenes detenidos en estaciones como Miguel Ángel de Quevedo

Personas usuarias reportan retrasos constantes, detenciones prolongadas y saturación en la Línea 7 , lo que ha generado afectaciones en los tiempos de traslado, especialmente en horas pico

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que se retiró un tren para revisión en la Línea 8 , lo que provoca marcha lenta en el servicio, con reportes de detención prolongada en estaciones como UAMI , dirección Garibaldi .

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la Línea 1 opera sin incidentes , aunque presenta alta afluencia por hora pico , lo que ha generado tiempos de espera prolongados en estaciones como Salto del Agua

