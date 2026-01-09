México

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

La autoridad diplomática sorprendió con su ironía

La embajada de Estados Unidos
La embajada de Estados Unidos en México publicó una fotografía con una frase dedicada a "El Sagitario".(X - @USEmbassyMEX)

La reciente detención de Pedro Inzunza Noriega, alias el “El Sagitario”, generó una reacción inusual por parte de la Embajada de Estados Unidos en México,

A través de su cuenta oficial de X, la representación diplomática publicó una imagen del capo sinaloense, junto con la frase “Mercurio retrógrado para El Sagitario”, una burla en alusión al apodo del detenido y al fenómeno astrológico.

La publicación fue hecha en el marco del “jueves de justicia”, una publicación semanal donde la dependencia recopila los principales avances en materia de seguridad bilateral.

Además, compartieron otra ilustración, en la cual citan la reacción del director del FBI, Kash Patel, tras la captura de Inzunza.

Jueves de justicia de la
Jueves de justicia de la embajada de EEUU (X - @USEmbassyMEX)

Según información obtenida por Infobae México, “El Sagitario” es señalado por haber sido el segundo al mando en el Cártel de los Beltrán Leyva, organización comandada por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Qué significado tendría la burla hecha por la embajada de EEUU hacia “El Sagitario”

La expresión usada por la embajada de Estados Unidos hace referencia a una creencia popular conocida en la astrología como Mercurio retrógrado, un fenómeno en el que, desde la perspectiva de la Tierra, el planeta da la impresión de desplazarse en sentido inverso en el cielo.

El Sagitario del los Beltrán
El Sagitario del los Beltrán Leyva, detenido el pasado 31 de diciembre de 2025. Crédito: Especial para Infobae

Según la tradición astrológica, durante estas semanas suelen ocurrir complicaciones, retrasos y malentendidos, la cuales afectarían a todas las personas, pero de forma particular a ciertos signos zodiacales como Sagitario, por lo que de ahí provendría la burla para el capo.

El sentido de la broma radica en vincular el apodo del detenido con el momento astrológico, sugiriendo que la mala fortuna que, según la astrología, atraviesan las personas nacidas bajo el signo Sagitario durante Mercurio retrógrado, se reflejó en el golpe realizado por autoridades mexicanas el pasado 31 de diciembre de 2025 en Culiacán, Sinaloa.

Por qué le dicen “El Sagitario” a Pedro Inzunza Noriega

Además de la reciente detención, “El Sagitario” despierta curiosidad por el origen de su apodo, ligado directamente a la astrología.

Según las investigaciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el nombre respondería a una coincidencia entre su fecha de nacimiento, el 24 de noviembre de 1962, y el periodo astral que identifica a ese signo zodiacal.

Las autoridades estadounidenses han señalado que este individuo nació en Sinaloa, lo que refuerza el interés sobre cómo los sobrenombres pueden surgir de detalles personales y aparentemente triviales.

El informe oficial no solo subraya la relevancia de la fecha, sino que también invita a considerar cómo se construyen identidades dentro de ciertos círculos, utilizando referencias culturales o personales.

Detención de Pedro Inzunza Noriega

La detención de Pedro Inzunza Noriega, alias "El Sagitario", se realizó en Culiacán, Sinaloa, el pasado 31 de diciembre de 2025.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los cuales catearon un domicilio donde se encontraba resguardado el capo.

Junto a Inzunza Noriega fueron capturadas tres personas más, identificadas con los siguientes nombres:

Ellos son los detenidos junto
Ellos son los detenidos junto con "El Sagitario" el pasado 31 de diciembre. Crédito: FGR
  • Miguel “N”
  • Gaudencio “N”
  • Juan “N”

Fuentes consultadas por Infobae México refieren que a los tres hombres se les señala de ser presuntos miembros del Cártel de los Beltrán Leyva.

Durante el cateo, las fuerzas federales aseguraron armas y diversas cantidades de droga.

El pasado 5 de enero la FGR informó que un juez dictó prisión preventiva para “El Sagitario” y los otros tres, por lo que se encuentran recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

