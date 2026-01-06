El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

Pedro Inzunza Noriega, El Sagitario, considerado el segundo al mando del grupo criminal de El Chapo Isidro. (Anayeli Tapia/Infobae)

La figura de Pedro Inzunza Noriega, conocido como “El Sagitario”, ha sido tradicionalmente ajena a la exposición mediática que suele rodear a otros líderes criminales en México. Sin embargo, su nombre tomó fuerza tras los fuertes decomisos de fentanilo registrados en Sinaloa y las acusaciones formales por narcoterrorismo y narcotráfico presentadas en Estados Unidos, que lo colocaron en la mira de las autoridades de ambos países.

Ello llevó a que “El Sagitario” fuera capturado por autoridades mexicanas el 31 de diciembre de 2025 durante un operativo federal en Culiacán. Hoy, Inzunza Noriega permanece vinculado a proceso y bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, señalado como uno de los principales operadores de lo que queda del Cártel de los Beltrán Leyva, dirigido por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro.

Uno de los pocos registros musicales sobre Pedro Inzunza Noriega es el corrido que lleva su mismo nombre (“El Sagitario”), interpretado por Los Profetas del Norte y publicado en su canal de YouTube en diciembre de 2023, mismo que hasta la fecha apenas suma poco más de 10 mil visualizaciones.

Pedro Inzunza. Crédito: Especial para Infobae

Lealtad y violencia reactiva

El corrido, publicado como azares del destino dos años y dos días antes de su detención, describe su imagen y sus relaciones dentro de la organización.

El corrido inicia señalando que Inzunza es un "hombre de muy firmes decisiones”, para luego atribuirle una personalidad que no se doblega ante la adversidad y que responde de manera inmediata a cualquier presión o amenaza: “Nunca ha sabido rajarse, por más que quieran doblarle, siempre en caliente responde.... No es por hablar lo que digo, con hechos ha demostrado ser de la gente de guerra. Nunca, nunca se ha rajado, pero su nombre defiende en su tierra y en la ajena“.

El tema continúa afirmando que tiene un código de conducta donde la dureza y la violencia surgen como respuesta ante la traición o el comportamiento desleal: “Y no es que sea mala gente, pero si sale un corriente, no va a durar, se lo digo.”

(Foto: OFAC)

Asimismo, se enfatiza que cuenta con un equipo preparado (los Mazatlecos, aunque no se les mencione tal cual) para actuar y enfrentar cualquier consecuencia: .“Si se trata de pelear, hay gente para accionar, y hasta donde tope el destino“.

Sobre el tema de la lealtad, el corrido señala: “Duelen las malas acciones, no perdona las traiciones y así lo hicieron cabrón”, posteriormente se afirma a sí mismo como “Sagitario es buen amigo”.

Casi al final de la letra se refiere a “El Chapo” Isidro y a Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias “El Músico” de quien dice: “La amistad siempre respeta, tienen su lealtad completa, no es mentira, compa Chapo. Y al viejon del acordeón, mis respetos, señorón, siempre estará aquí mi mano”.

El Chapo Isidro (Foto: FBI)

El corrido concluye con una visión sobre la estructura y el ambiente dentro de la organización: “Somos una gran empresa, no se seca la represa, siempre andamos trabajando. Si hay tiempo de disfrutar, siempre nos van a mirar a gusto y bien enfiestados”.

Operativos, cargos y la caída de “El Sagitario”

La investigación sobre Pedro Inzunza Noriega revela una serie de operativos y aseguramientos que marcaron la trayectoria y caída del capo.

La carrera criminal de Inzunza Noriega se consolidó en la última década como parte del grupo encabezado por “El Chapo Isidro”, con actividades centradas en la producción y tráfico internacional de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Javier Alonso Vázquez Sánchez, alias El Tito, fue asesinado en el penal de Ahome meses después de haber sido vinculado al decomiso de una tonelada de fentanilo. Un día antes, cinco de sus familiares fueron secuestrados en Los Mochis. (SSPC)

Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo identifican como responsable de coordinar rutas de trasiego que abarcan Sinaloa, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Estados Unidos.

Uno de los aseguramientos más relevantes ocurrió el 3 de diciembre de 2024, cuando autoridades estadounidenses identificaron a los Inzunza como responsables de 1.6 toneladas de fentanilo decomisadas en Sinaloa, considerado hasta ese momento el mayor golpe contra esa droga en el país.

En mayo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal, la primera por “narcoterrorismo” en la historia, contra Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel “El Pichón”. La acusación incluyó cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Un evento que lo marcó antes de su detención fue el abatimiento de su hijo “El Pichón” durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Choix el 30 de noviembre de 2025. En esa operación, las autoridades aseguraron armas, vehículos y laboratorios clandestinos, golpeando de manera significativa la estructura familiar y operativa de “El Sagitario”.

Pedro "N", alias "El Pichón", narcotraficante abatido tras los operativos realizados por la Marina en Choix, Sinaloa. Crédito: Gabinete de Seguridad.

Finalmente, el 31 de diciembre de 2025, una operación conjunta de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) permitió la detención de “El Sagitario” en un inmueble de Culiacán.

En el cateo se aseguraron armas de fuego, cargadores y droga. Junto con Inzunza Noriega, fueron detenidos Miguel Ángel Nava Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong. Los cuatro permanecen bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, lo que dilata el proceso.

El gobierno estadounidense mantiene activa una solicitud de extradición contra Pedro Inzunza Noriega, por lo que podría ser enviado a territorio vecino próximamente, como ocurrió el año pasado con decenas de capos.