Los peligros de la depresión infantil en México: causas, estadísticas y prevención

El incremento del pensamiento suicida entre menores en México preocupa a especialistas en salud y educación.

Entre 2020 y 2022, la proporción de adolescentes con ideas suicidas pasó del 5,1 % al 7,6 %, según datos de la ENSANUT y el INEGI.

Las niñas y adolescentes presentan el doble de casos respecto a los varones. El impacto de la pandemia de COVID-19 profundizó los problemas de salud mental infantil, evidenciando la urgencia de atender la depresión en esta población.

Depresión infantil: causas y factores de riesgo

La depresión infantil es un trastorno real que suele pasar desapercibido. Persisten mitos que asocian la depresión solo a los adultos, lo que dificulta su detección temprana en niños y adolescentes.

El desarrollo de la depresión responde a factores biológicos, genéticos y ambientales. Alteraciones en neurotransmisores, fallos en el eje neuroendocrino y una predisposición hereditaria pueden aumentar el riesgo.

A esto se suman condiciones del entorno, como maltrato, pérdidas, exposición a violencia, acoso escolar y carencia de redes de apoyo, que elevan la vulnerabilidad de los menores.

Manifestaciones y desafíos en la detección

Los síntomas de la depresión en la infancia difieren de los observados en adultos. En niños, la irritabilidad suele predominar sobre la tristeza. Se manifiestan cambios en el comportamiento, como malhumor, frustración, reacciones explosivas y síntomas físicos inexplicables.

Estos cuadros pueden confundirse con otros trastornos, lo que dificulta su identificación. La pérdida de interés en actividades, el rechazo escolar, alteraciones en el apetito y el sueño, baja autoestima y conductas regresivas son señales de alerta. Expresiones de inutilidad o asumir responsabilidades ajenas también requieren atención especializada.

Prevención, acompañamiento y la importancia de buscar ayuda

La prevención resulta esencial para reducir el impacto de la depresión infantil. Fortalecer la autoestima y la tolerancia a la frustración mediante el diálogo y la validación emocional contribuye a un desarrollo saludable.

Diferenciar entre pensamientos suicidas, ideación suicida y conductas autodestructivas permite una intervención más precisa. La presencia y el acompañamiento de adultos responsables es fundamental para detectar señales y actuar a tiempo.

Organizaciones internacionales insisten en romper el estigma y promover la búsqueda de ayuda profesional, ya que menos de la mitad de los niños con depresión reciben tratamiento adecuado. La atención temprana puede transformar el futuro de quienes enfrentan este desafío desde la infancia.