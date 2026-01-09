‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy viernes 9 de enero: reportan aumento de turismo y reducción de homicidios en Guerrero

Aumenta 89.5% el turismo en Acapulco a dos años de huracán Otis

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, informó que a lo largo del 2025 hubo un aumento de 89.5% en la afluencia turística y de 131.7% en la derrama económica en Acapulco, a dos años del paso del huracán Otis, que ocurrió en octubre del 2023 y dejó un saldo de decenas de personas fallecidas, así como afectaciones en miles de inmuebles.