‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy viernes 9 de enero: reportan aumento de turismo y reducción de homicidios en Guerrero

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en 2025 disminuyó un 24% el homicidio doloso en Guerrero, al pasar de 4.7 a 3.4 casos diarios.
Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, informó que a lo largo del 2025 hubo un aumento de 89.5% en la afluencia turística y de 131.7% en la derrama económica en Acapulco, a dos años del paso del huracán Otis, que ocurrió en octubre del 2023 y dejó un saldo de decenas de personas fallecidas, así como afectaciones en miles de inmuebles.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera de hoy, viernes 9 de enero, desde la Octava Región Naval, ubicada en Costera Miguel Alemán, Acapulco de Juárez, Guerrero, acompañada de los secretarios de Marina, Defensa Nacional, Seguridad y Gobernación.
Esto como parte de su gira nacional que comenzó ayer y que realizará todos los jueves y viernes, de enero y febrero, por lo que en dichos días las conferencias serán en diferentes estados.