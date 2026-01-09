México

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy viernes 9 de enero: reportan aumento de turismo y reducción de homicidios en Guerrero

La presidenta encabeza su conferencia de prensa mañanera desde Acapulco, Guerrero

Guardar
13:50 hsHoy

Homicidio doloso disminuyó 24% en Guerrero durante el 2025

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en 2025 disminuyó un 24% el homicidio doloso en Guerrero, al pasar de 4.7 a 3.4 casos diarios.

13:41 hsHoy

Aumenta 89.5% el turismo en Acapulco a dos años de huracán Otis

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, informó que a lo largo del 2025 hubo un aumento de 89.5% en la afluencia turística y de 131.7% en la derrama económica en Acapulco, a dos años del paso del huracán Otis, que ocurrió en octubre del 2023 y dejó un saldo de decenas de personas fallecidas, así como afectaciones en miles de inmuebles.

13:29 hsHoy

Sheinbaum realiza conferencia mañanera en Acapulco

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera de hoy, viernes 9 de enero, desde la Octava Región Naval, ubicada en Costera Miguel Alemán, Acapulco de Juárez, Guerrero, acompañada de los secretarios de Marina, Defensa Nacional, Seguridad y Gobernación.

Esto como parte de su gira nacional que comenzó ayer y que realizará todos los jueves y viernes, de enero y febrero, por lo que en dichos días las conferencias serán en diferentes estados.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraAcapulcomexico-noticiasPolítica Mexicana

Últimas noticias

¿Jessica Díaz murió? Publicación de Roger González desata controversia en redes

El conductor compartió una fotografía de la actriz con un moño negro

¿Jessica Díaz murió? Publicación de

Antonio Mohamed confiesa cuál es su prioridad este semestre y no es el tricampeonato

Mohamed reiteró que, pese a sus logros en torneos cortos, el éxito internacional sigue siendo una meta pendiente, tanto a nivel personal como institucional

Antonio Mohamed confiesa cuál es

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué beneficiarias reciben su apoyo hoy 9 de enero?

Continúa la dispersión del pago correspondiente al bimestre enero–febrero, de acuerdo con el calendario oficial

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué beneficiarias

Denuncian presuntas extorsiones de la Policía Ministerial Federal contra gaseras y gasolineras en Edomex

Los presuntos operativos se realizaron en Naucalpan, Atizapán y Nicolás Romero

Denuncian presuntas extorsiones de la

¿Fue Florinda Meza? Rosita Bouchot revela quién provocó su inesperada salida como ‘Paty’ en El Chavo del 8

La actriz comentó que aún conserva un preciado objeto como recuerdo de su paso por el programa de Chespirito

¿Fue Florinda Meza? Rosita Bouchot

ÚLTIMAS NOTICIAS

Receta de magdalenas de zanahoria,

Receta de magdalenas de zanahoria, rápida y fácil

Situación extrema por los incendios en Chubut: “Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, aseguran las autoridades

Leonardo Sbaraglia estrena en el Teatro Cervantes una obra sobre William Faulkner, los vínculos afectivos y el paso del tiempo

Brasil cerró 2025 con una inflación del 4,26%

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 9 de enero

INFOBAE AMÉRICA

Familias de los presos políticos

Familias de los presos políticos pernoctaron a las afueras de una cárcel en Venezuela a la espera de más excarcelaciones

La tensión entre David Beckham y su hijo sigue en aumento: Brooklyn exigió que lo contacte a través de su abogado

Arrestaron en Qatar a un colaborador del “Pollo” Carvajal por pedido de la Justicia española

El fracaso de las “buenas” cifras

Brasil cerró 2025 con una inflación del 4,26%

DEPORTES

Barracas Central le solicitó a

Barracas Central le solicitó a Boca Juniors un pack de jugadores para disputar la Copa Sudamericana: quiénes son

River Plate quiere romper el mercado de pases y va a la carga por una vieja debilidad de Marcelo Gallardo

Lazio pagó 13 millones por su nuevo refuerzo, pero la reacción del DT generó asombro en Italia: “No lo conozco”

Lo que no se vio de la tensa discusión entre Simeone y Vinícius: la áspera intervención de Xabi Alonso

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”