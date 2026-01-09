Esta es la oración que debes rezar para quitar los adornos de navidad

Realizar una oración al momento de retirrar los adornos ayuda a recordar el significado real de la navidad más alla de la decoración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recolección de adornos navideños marca el final de la temporada festiva en numerosos hogares, donde las series de luces y las figuras del Nacimiento regresan al almacenamiento hasta el próximo diciembre.

Para muchas familias, este proceso simboliza la conclusión de las celebraciones, mientras que otros lo viven como una oportunidad para fortalecer la esperanza y compartir el mensaje de amor asociado a la festividad.

Alrededor de la representación de la Sagrada Familia de Nazaret, algunos optan por realizar esta tarea en conjunto, enfatizando la unidad familiar durante el retiro de los ornamentos.

En este sentido, de acuerdo con el sitio especializado Desde la Fe, existe una oración que puedes realizar al momento de guardar tu decoración navideña para no olvidar el verdadero sentido y significado de la navidad.

Puedes rezar la oración en familia antes de retirar los adornos o bien al haber concluido como una forma de dar un cierre a la temporada navideña.

El acto de guardar cada elemento, desde las esferas del árbol hasta los objetos decorativos, se recomienda llevarlo a cabo con atención a su conservación para asegurar su buen estado en el siguiente ciclo navideño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el significado católico de la navidad

Al momento de guardar la decoración navideña, religiosos recomiendan recordar que el verdadero significado católico de la navidad radica en la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, considerado el Hijo de Dios y Salvador por la fe cristiana.

Para los católicos, la navidad es una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico, ya que representa el momento en que Dios se hace hombre a través de Jesús, marcando el inicio de la redención de la humanidad.

La fecha oficial de la navidad es el 25 de diciembre. La Iglesia católica celebra este acontecimiento con la Misa de Nochebuena, la oración, la reflexión y la reunión familiar.

El pesebre, las imágenes del Niño Jesús, María y José, así como la estrella de Belén y los ángeles, son símbolos que recuerdan el relato bíblico del nacimiento en Belén.

La navidad también es vista como un llamado a la paz, la esperanza y la caridad, promoviendo valores como la solidaridad, el perdón y el amor al prójimo.

Más allá de los regalos para los católicos la navidad conmemora el nacimiento de Jesús. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración para guardar los adornos de Navidad

Señor Jesús, después de adornar nuestros hogares con luces de colores y diversos objetos que nos recordaban la alegría de tu nacimiento,ha llegado el momento de guardarlos en sus cajas.

Al guardarlos, lo hacemos con la esperanza de que el próximo año,al abrirlos, vuelvan a llenarnos de la pazy ternura del tiempo de la Navidad.

Mientras tanto, danos la fuerza y valentía para vivir tu Palabra y comunicar a todos que tú estás con nosotros siempre,sin importar el tiempo ni las circunstancias. Amén.