Denuncian presuntas extorsiones de la Policía Ministerial Federal contra gaseras y gasolineras en Edomex

Los presuntos operativos se realizaron en Naucalpan, Atizapán y Nicolás Romero

Denuncia extorsión gaseras Edomex (Especial)
Denuncia extorsión gaseras Edomex (Especial)

Empresarios de la industria del Gas Licuado de Petróleo (LP) y de estaciones de servicio denunciaron una presunta red de extorsión operada por elementos de la Policía Ministerial Federal, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), quienes desde diciembre pasado realizan supuestos “operativos” para exigir fuertes cantidades de dinero a establecimientos legalmente constituidos en municipios del norte del Estado de México.

De acuerdo con los testimonios recabados, los agentes se presentan principalmente los fines de semana en puntos de venta de gas LP y gasolineras ubicadas en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero, argumentando que se trata de acciones para combatir la venta de combustible robado, conocido como huachicol.

Sin embargo, los empresarios aseguran que los operativos carecen de sustento legal, ya que los agentes no presentan órdenes formales ni la documentación correspondiente.

Extorsiones de hasta 200 mil pesos

Las extorsiones a gaseros van
Las extorsiones a gaseros van de los 100 a los 200 mil pesos (Jorge Contreras/Infobae México)

Aun así, bajo el argumento de supuestas irregularidades administrativas, los oficiales amenazan con clausurar los negocios y abrir carpetas de investigación, lo que deriva en exigencias económicas que van de los 100 mil a los 200 mil pesos mensuales.

“Tenemos todos los permisos en regla: Secretaría de Energía, Protección Civil estatal y autorizaciones municipales. Renovamos la documentación cuando nos lo piden, generamos empleos y aun así ahora son los mismos policías los que nos quieren joder”, denunció Raúl Garza, encargado de una gasolinera afectada en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Los afectados explican que el modus operandi es sistemático y se repite en distintos establecimientos. Tras una revisión superficial, los agentes amenazan con clausuras prolongadas que, según afirman, pueden extenderse hasta por un año mientras se “resuelve” la investigación.

En cuestión de minutos, señalan, aparece un Ministerio Público con una supuesta orden judicial, lo que refuerza la presión sobre los empresarios.

“Sabemos cuáles son los operativos reales y cuáles no. Estos agentes sí pertenecen a la corporación, pero no están destinados a este tipo de revisiones. Nos dicen que van a abrir una carpeta y mientras tanto clausuran el negocio”, relató un empresario que solicitó el anonimato por temor a represalias.

Así es el modus operandi

Denuncia extorsión gaseras Edomex Naucalpan
Denuncia extorsión gaseras Edomex Naucalpan Atizapán y Nicolás Romero

La extorsión, aseguran, comienza una vez que el establecimiento es cerrado. Los agentes dejan un número telefónico y, al comunicarse, se les indica que para “agilizar” el levantamiento de sellos y evitar futuras inspecciones, deben entregar el dinero solicitado. “Si no pagas, no vuelves a abrir”, advierten.

Arturo Martínez, encargado de otra gasolinera visitada por los agentes, pidió la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales.

“Estamos empezando el año y si la fiscal Ernestina Godoy o la gobernadora Delfina Gómez no hacen algo, así nos van a tener bajo extorsión permanente”, señaló.

Expediente abierto en Asuntos Internos

El 19 de febrero de
El 19 de febrero de 2025, fueron asesinados dos trabajadores de gasera ubicada en Atizapán sin que haya detenidos por estos hechos (especial)

Los empresarios informaron que la FGR ya tiene conocimiento de estos hechos y que existe un expediente abierto en el área de Asuntos Internos.

En las denuncias aparece como presunto responsable un policía ministerial que se identifica como José Eduardo Acosta, quien asegura actuar en representación del comandante Fernando Pérez, adscrito a la Subdelegación de la FGR en Naucalpan.

De acuerdo con los testimonios, en cada operativo participan alrededor de 10 agentes armados que se desplazan en camionetas pick up blancas con insignias oficiales de la FGR, lo que incrementa la intimidación hacia los trabajadores y propietarios de los establecimientos.

Los empresarios del sector energético exigen que se investigue a fondo esta presunta red de corrupción y se frene el acoso institucional que, aseguran, pone en riesgo la viabilidad de negocios que operan dentro del marco legal y que son fundamentales para la economía y el abasto energético en el Estado de México.

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué beneficiarias reciben su apoyo hoy 9 de enero?

Continúa la dispersión del pago correspondiente al bimestre enero–febrero, de acuerdo con el calendario oficial

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué beneficiarias

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy viernes 9 de enero | EN VIVO

La presidenta encabeza su conferencia de prensa mañanera desde Acapulco, Guerrero

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum

¿Fue Florinda Meza? Rosita Bouchot revela quién provocó su inesperada salida como ‘Paty’ en El Chavo del 8

La actriz comentó que aún conserva un preciado objeto como recuerdo de su paso por el programa de Chespirito

¿Fue Florinda Meza? Rosita Bouchot

Euro: cotización de apertura hoy 9 de enero en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Atlas vs Puebla abre su participación en el Clausura 2026: cuándo y dónde verlo

Puebla visita el Estadio Jalisco para enfrentar a Atlas, en el arranque del calendario regular del torneo

Atlas vs Puebla abre su
Trump dice que EEUU empezará

Trump dice que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles: "Controlan México"

"Mercurio retrogrado para El Sagitario": embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del "Bótox", líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo "N", exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

¿Fue Florinda Meza? Rosita Bouchot

¿Fue Florinda Meza? Rosita Bouchot revela quién provocó su inesperada salida como 'Paty' en El Chavo del 8

Christian Nodal reaparece con radical cambio de look a días de celebrar su cumpleaños 27 | Fotos

Jorge Losa denuncia cobros irregulares en restaurante con vista al Zócalo de la CDMX

Martha Higareda reaparece en alfombra roja tras convertirse en madre de gemelas

Internautas critican la participación de Pepe Aguilar en el Rodeo Houston 2026

Antonio Mohamed confiesa cuál es

Antonio Mohamed confiesa cuál es su prioridad este semestre y no es el tricampeonato

Atlas vs Puebla abre su participación en el Clausura 2026: cuándo y dónde verlo

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

A dónde se irá Cruz Azul Femenil tras salir del Estadio Olímpico Universitario

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: "Pega más fuerte"