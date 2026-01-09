Conductores de Venga la Alegría aseguran que “nadie soporta” a Kristal Silva desde La Granja VIP

Kristal Silva recibe comentarios mixtos tras su participación en La Granja VIP y su regreso a Venga la Alegría. (Instagram: kristalsilva)

Kristal Silva, ex reina de belleza mexicana, acaparó los reflectores durante su conducción en La Granja VIP junto a Adal Ramones.

Además de su participación continua en Venga la Alegría, Silva se unió al equipo de conductores del programa 24/7.

Pese a que su trabajo en el reality show fue bien recibido por sus seguidores, un reciente comentario en el matutino de TV Azteca generó “burlas” redes sociales.

Kristal Silva responde con humor a las bromas de sus compañeros tras su paso por La Granja VIP. (@kristalsilva_, Instagram)

¿Nadie soporta a Kristal Silva desde que estuvo en La Granja VIP?

En la reciente dinámica de “Desconectados” de Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda apoyado por Kike Mayagoitia, Ricardo Casares y ‘El Capi’ Pérez lanzó un dardo contra Kristal Silva y su trabajo en La Granja VIP.

“Te quejaste de tu compañero, acéptalo. El problema es que se queja de todos sus compañeros, de todos nosotros, sí, ella. No se lleva bien con nadie”, expresó Sepúlveda a manera de broma.

Mientras que Ricardo Casares agregó: “Después de La Granja nadie la soporta. La incomoda de Venga la Alegría”.

Entre las bromas de sus compañeros, la también modelo cerró el tema diciendo: “¡Pues sí quieren me voy!" Lo que generó más risas y comentarios diversos por parte de los conductores.

El equipo de Venga la Alegría bromea sobre el papel de Kristal Silva después de La Granja VIP. (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria).

Usuarios reaccionan a la supuesta actitud de Kristal Silva tras La Granja VIP

El momento fue compartido en las redes sociales del matutino, donde algunos usuarios se sumaron a las burlas con comentarios como:

Después de La Granja está muy subidita, como que nadie la merece. Con cualquier papelito se marea.

Desde que se fue Cinthia siente que es el alma del programa, súmale de La Granja y las comparaciones con Galilea Montijo, siente que es la súper conductora del año.

Hasta ahora, la ex reina de belleza no se ha pronunciado al respecto, pero recientemente fue cuestionada sobre las constantes comparaciones con Galilea Montijo, quien ha sido la conductora principal de La Casa de los Famosos México en todas sus temporadas.

Kristal Silva pide que se detengan las comparaciones con Galilea Montijo, destacando la autenticidad de cada conductora. Crédito: IG/kristalsilva_galileamontijo

Kristal Silva pide que paren las comparaciones con Galilea Montijo

De acuerdo con la presentadora, las comparaciones no solo reflejan la atención del público, sino que también suponen un reto personal para su trayectoria.

“Es un honor, es un privilegio que lo hagan con una mujer que tiene una trayectoria gigante”, dijo al periodista Eden Dorantes.

Aunque reconoció la relevancia de Galilea Montijo en la televisión y su influencia en el mundo de la moda, insistió en que cada conductora tiene una esencia propia, por lo que dejó claro que busca consolidar su propio camino en la pantalla chica.

“No me parece adecuado que existan comparaciones cuando cada una está en lo suyo y representa una personalidad, cada una es auténtica”, sentenció.