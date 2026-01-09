México

Beca Rita Cetina 2026: estos son los motivos por los que podrías perder el apoyo

El apoyo económico no es automático ni permanente, aunque se trata de un programa universal para educación básica

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es uno de los programas prioritarios del Gobierno de México para combatir la deserción escolar y apoyar la economía de las familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de primaria y secundaria. Para 2026, el programa amplía su cobertura a nivel primaria y mantiene su esquema de apoyo para secundaria.

Sin embargo, autoridades educativas han sido claras: el incumplimiento de las reglas de operación puede provocar la baja del padrón de beneficiarios, incluso si el estudiante ya recibió pagos previos.

Por qué pueden quitarte la Beca Rita Cetina

De acuerdo con los lineamientos publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), existen 10 motivos principales por los que una persona beneficiaria puede perder el apoyo económico de la Beca Rita Cetina 2026.

El primero es la defunción del becario, situación en la que el apoyo se suspende de manera inmediata. Otro de los casos más frecuentes es la baja escolar: si el estudiante deja de estar inscrito en una escuela pública de primaria o secundaria, automáticamente deja de cumplir con los criterios del programa.

También se contempla la duplicidad de apoyos, es decir, cuando el alumno recibe otra beca federal incompatible con la Rita Cetina. En estos casos, el sistema detecta el cruce de padrones y procede a la cancelación.

Un motivo relevante es proporcionar información falsa, ya sea durante el registro o en la actualización de datos. Documentos alterados, CURP incorrecta o información escolar inconsistente pueden derivar en la baja del programa si no se corrigen a tiempo.

Asimismo, se puede perder el apoyo por no cumplir con requisitos académicos o administrativos, como no entregar comprobantes solicitados por las autoridades educativas o no atender convocatorias de verificación.

Otros motivos de cancelación del apoyo en 2026

Las reglas de operación también establecen que el apoyo se cancela cuando el estudiante cambia de una escuela pública a una institución privada, ya que la beca es exclusiva para el sistema público.

La renuncia voluntaria, ya sea del beneficiario o del tutor legal, es otro motivo válido de baja. A esto se suma no recoger o no cobrar el apoyo en los plazos establecidos, lo que puede interpretarse como falta de interés o abandono del programa.

Otro punto clave es el uso indebido del recurso. Si se detecta que el dinero no se destina a fines educativos —como útiles, uniformes o gastos escolares—, la beca puede ser retirada.

Finalmente, existen los errores administrativos no corregidos, como inconsistencias en la CURP, datos personales o información escolar. Aunque estos errores pueden solucionarse, si no se atienden en tiempo y forma, derivan en la suspensión del apoyo.

Recomendaciones para no perder la Beca Rita Cetina

Especialistas en programas sociales recomiendan a madres, padres y tutores verificar periódicamente el estatus del estudiante en el padrón, mantener actualizados los datos y conservar comprobantes de inscripción escolar.

Ante cualquier duda, aclaración o problema con el pago, se debe acudir a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, instancia responsable de la operación y supervisión del programa.

La Beca Rita Cetina 2026 representa un apoyo importante para miles de familias, pero su permanencia depende del cumplimiento estricto de las reglas de operación. Conocerlas y atenderlas a tiempo es la mejor forma de garantizar que el beneficio continúe durante todo el ciclo escolar.

