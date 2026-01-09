¿Aarón Mercury anduvo con Aldo de Nigris en 2022? Esto contestó el influencer

Aldo y Aarón siguen dando de qué hablar (Youtube: Aldo de Nigris)

El fenómeno del “shippeo” alcanzó nuevas dimensiones tras La Casa de los Famosos México, en la que la relación de compañerismo entre Aldo de Nigris y el creador de contenido Aarón Mercury generó un intenso movimiento de seguidores digitalmente activos.

El exfutbolista, quien se alzó con la victoria en la tercera temporada del reality show, sumó 19 millones de votos, cifra que superó la marca previa de Wendy Guevara, ganadora de la primera edición, que había alcanzado 18 millones.

Recientemente, fans de Aarón Mercury y Aldo de Nigris aseguraron en redes sociales que los ex concursantes tuvieron un romance en 2022, previo a su ingreso a La Casa de los Famosos México.

Ante este rumor, Aarón Mercury reaccionó en uno de los comentarios de X donde hablaban al respecto, y disipó las dudas con un simple comentario: “QUE? JAAJAJA”.

Origen y significado del término “shippeo”

Aldo y Aarón se volvieron muy amigos en el reality show. Foto: La Casa de los Famosos Mx

El término “shippeo” proviene del inglés “shipping”, que a su vez se deriva de la palabra “relationship”. En el ámbito de la cultura popular, especialmente en comunidades de fans, hace referencia al acto de apoyar o desear una relación sentimental entre dos personajes, celebridades o personas reales, independientemente de que exista o no una relación formal entre ellas.

Este fenómeno se observa principalmente en series, películas, libros y redes sociales, donde los seguidores generan debates, teorías y contenido creativo sobre las posibles parejas.

Uso y popularidad en la cultura digital

Aaron Mercury y Aldo de Nigris. (ViX)

El shippeo se ha convertido en una práctica común entre jóvenes usuarios de internet, quienes suelen crear nombres combinados para las parejas que desean ver juntas, conocidos como “nameships”.

Plataformas como Twitter, Tumblr y TikTok son escenarios habituales para el desarrollo de este tipo de interacciones. El shippeo no solo se limita a parejas románticas, también puede aplicarse a amistades o relaciones ficticias.

La intensidad de estas comunidades ha dado lugar a movimientos virales, ilustraciones, fanfics y campañas para influir en las tramas de producciones audiovisuales. Así, el shippeo refleja la participación activa de los fans en la creación de narrativas alternativas.