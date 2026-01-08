Tras postergar fecha para 2026, Fernando Delgadillo da detalles de su concierto en el Parque Naucalli

Fernando Delgadillo, anunció detalles de su concierto en el Parque Naucalli. (Cuartoscuro)

Fernando Delgadillo, cantante de trova, dio detalles de su concierto que dará en el Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, luego de haberlo postergado para este 2026.

En un principio, el evento musical se llevaría a cabo el pasado 18 de octubre en este sitio de la entidad mexiquense en el Foro Felipe Villanueva, pero fue cancelado y postergado para inicios de este 2026.

Luego de haberlo postergado para este año, Delgadillo dio detalles de la nueva fecha, por lo que se presentará en el Parque Naucalli, del Foro Felipe Villanueva, del Estado de México este próximo sábado 14 de febrero.

La noticia fue dada a conocer por el cantante por medio de sus redes sociales oficiales desde el momento en que se canceló la fecha del año pasado y fue postergada para este 2026.

14 de febrero de 2026 será la nueva fecha del concierto del Parque Naucalli de Fernando Delgadillo. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Delgadillo expuso las razones por las que canceló el evento musical de Naucalpan:

“Esto es por múltiples razones, que sobrepasan mis capacidades compositoriles, y entre estas están principalmente la presión del poco tiempo que se cuenta para cumplir con las nuevas disposiciones en el Estado de México por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de las cuales apenas nos enteramos”, dijo el cantante.

Añadió que para la noche en que se llevaría a cabo el concierto, es decir del pasado sábado 18 de octubre de 2025 se pronosticaron lluvias, debido a la temporada de precipitaciones. Recalcó que el Foro Felipe Villanueva se ubica al aire libre, por lo que los asistentes se encontrarían en total vulnerabilidad.

A casi poco más de un mes de que realice el concierto en el Parque Naucalli, el intérprete de ‘Entre pairos y derivas’ y ‘Julieta’ ya ha comenzado a promocionar el evento y ha dado detalles.

El concierto se realizará el sábado 14 de febrero de este 2026. (Instagram/@fernandodelgadillooficial. )

Estos son los detalles del concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli postergado para febrero de 2026

El próximo sábado 14 de febrero, el cantautor Fernando Delgadillo se presentará en el Parque Naucalli, en el Foro Felipe Villanueva, para celebrar con su público una noche especial.

El evento contará con la interpretación de canciones que han formado parte de su trayectoria, además de la posibilidad de seguir el concierto a distancia mediante transmisión en vivo.

El concierto se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 20:30 horas.

La sede será el Parque Naucalli, en el Foro Felipe Villanueva, en el Estado de México.

Fernando Delgadillo interpretará temas emblemáticos de su repertorio.

El evento podrá seguirse en vivo tanto de manera presencial como en transmisión en línea, disponible para quienes no puedan asistir personalmente, por lo que tendrán que adquirir sus accesos para poder disfrutarlo desde casa.

El concierto será transmitido de manera remota para quien no pueda asistir. Crédito: Cuartoscuro.

Breve historia del cantante de trova Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 11 de noviembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

El cantante se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX. Crédito: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.