Muertos, presos o prófugos: ¿qué pasó con la familia de El Chapo Guzmán tras su captura?

A diez años de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su caída transformó para siempre el destino de su círculo más cercano. (Anayeli Tapia/Infobae)

A una década de la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el destino de su familia sigue en el centro del interés público y judicial.

La caída del histórico líder del Cártel de Sinaloa, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, marcó el final de una larga persecución y el inicio de una nueva etapa para quienes estuvieron más cerca de él. Tras su extradición y condena a cadena perpetua en Estados Unidos, la estructura familiar de Guzmán Loera se fragmentó y quedó expuesta a la presión de las autoridades, la violencia interna y el estigma social.

Mientras el capo permanece aislado en una prisión de máxima seguridad, su entorno más próximo ha enfrentado muertes, procesos judiciales, fugas, capturas y una vigilancia constante, marcados por la sombra de su legado. Esto es lo que ha pasado con su círculo más inmediato.

María Consuelo Loera Pérez, su madre

Este martes se realizó una misa de cuerpo presente. (Captura de pantalla)

Siete años después de su última captura, “El Chapo” recibió un golpe personal desde la distancia y el encierro. El 10 de diciembre de 2023, se enteró a través de la televisión en su celda de la muerte de su madre, María Consuelo Loera Pérez, quien falleció a los 94 años en una clínica privada de Culiacán, Sinaloa, víctima de causas naturales tras un prolongado deterioro de salud y secuelas de COVID-19.

Consuelo Loera, nacida en La Tuna, Badiraguato, vivió casi toda su vida en esa comunidad serrana. A pesar de la notoriedad de su hijo, mantuvo un perfil bajo y una vida apegada a las costumbres rurales. Su casa, conocida como “la casa rosa”, fue el lugar donde se realizó el velorio y el sepelio, acompañado por arreglos florales enviados por sus familiares más cercanos, entre ellos Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”.

La figura de María Consuelo trascendió el ámbito familiar en marzo de 2020, cuando protagonizó un encuentro público con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en Badiraguato. En esa ocasión, entregó una carta solicitando apoyo para obtener una visa humanitaria y poder visitar a su hijo en Estados Unidos.

Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”: el hermano prófugo

| Jesús Aviles / Infobae México

Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, es el hermano de “El Chapo”, buscado por las autoridades de México y Estados Unidos. Desde la caída del exlíder del Cártel de Sinaloa, “El Guano” asumió un papel protagónico al frente de una facción criminal que opera entre Sinaloa y Sonora.

En agosto de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU incrementó a 10 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura. El Departamento de Estado lo identifica como un objetivo de alto rango, responsable del cultivo y tráfico de amapola, marihuana, heroína, fentanilo, metanfetamina y cocaína.

A pesar de los operativos y el cerco militar en la zona del Triángulo Dorado, “El Guano” ha logrado evadir la detención y permanece prófugo.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar: Los Chapitos

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar han mantenido su liderazgo dentro de Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, siguen en libertad y encabezan la lista de los fugitivos más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos.

El gobierno estadounidense, a través de la DEA y el ICE, ofrece hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de cada uno, al considerarlos responsables directos del tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio norteamericano. Ambos son señalados como líderes de la facción de “Los Chapitos”, que controla buena parte de las operaciones del Cártel de Sinaloa tras la caída de los cabecillas históricos de la organización.

La estructura que encabezan ha enfrentado tensiones y enfrentamientos internos, especialmente a raíz de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, antiguo socio y cofundador del cártel, lo que desató una guerra contra “La Mayiza”.

Ambos hermanos han tomado medidas para proteger su libertad y patrimonio. Se sabe que han contratado abogados de alto perfil en Estados Unidos, como Jeffrey Lichtman, quien también defendió a su padre en el juicio federal de Nueva York. La contratación de estos equipos legales busca preparar una eventual defensa en caso de ser detenidos o decidir entregarse ante la justicia estadounidense.

Hasta ahora, han logrado evadir la captura utilizando tácticas heredadas de su padre, como el uso de túneles, comunicación encriptada y redes de apoyo en comunidades rurales.

Ovidio y Joaquín Guzmán López: culpables y bajo custodia

Los hermanos Guzmán López deberán comparecer personalmente ante la Corte Federal de Chicago en próximos meses. (Jovani Pérez | Infobae México)

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, y Joaquín Guzmán López, apodado “El Güero”, enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.

Ovidio Guzmán fue extraditado en 2023 y, en julio de 2025, se declaró culpable de los cargos presentados en su contra, relacionados con el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y lavado de dinero. El acuerdo con los fiscales podría influir en la duración de su sentencia, aunque la pena definitiva aún no se ha hecho pública.

Joaquín Guzmán López siguió un camino similar. Tras secuestrar a El Mayo y entregarlo en julio de 2025, él también se entregó en EEUU. Meses después, en diciembre, se declaró culpable de delitos federales análogos, incluyendo tráfico de drogas y crimen organizado. Enfrenta una sentencia mínima obligatoria de diez años de prisión, aunque la condena final dependerá de la valoración del tribunal y del alcance de su colaboración.

Emma Coronel y las gemelas

Emma Coronel y sus mellizas, Emaly y María Joaquina, hijas de "El Chapo" Guzmán. (IG/@emmacoronel9oficial)

Desde la captura de “El Chapo” Guzmán en enero de 2016, la vida de Emma Coronel y sus hijas gemelas, Emaly Guadalupe y María Joaquina, ha estado marcada por la inestabilidad, la distancia y el estigma.

En 2021 Emma Coronel fue arrestada y posteriormente condenada en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Las gemelas, que entonces eran preadolescentes, quedaron al cuidado de familiares y solo podían comunicarse esporádicamente, pues la pandemia de COVID-19 restringió aún más las visitas y el contacto.

Emma Coronel recuperó la libertad en septiembre de 2023, después de cumplir cerca de dos años y medio de condena, pero aún sigue estando vigilada por el gobierno estadounidense.

Desde entonces, se ha enfocado en reconstruir la relación con sus hijas y ofrecerles estabilidad. Vive con ellas en EEUU, donde ambas continúan sus estudios fuera del ojo público. Coronel evita mostrar sus rostros en redes sociales y ha tomado la decisión de priorizar su privacidad, consciente del impacto que el pasado criminal de su padre y la exposición de su madre pueden tener sobre su futuro.

Actualmente, Emma busca rehacer su vida profesional y familiar, participando en proyectos de moda y como influencer en redes sociales.