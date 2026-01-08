México

“No nos interesa su opinión”, Ricardo Anaya critica la postura de AMLO sobre Nicolás Maduro

El legislador del PAN recordó el reciente accidente ferroviario para señalar diferencias con la posición del expresidente hacia el gobierno de Nicolás Maduro

Ricardo Anaya cuestiona la defensa
Ricardo Anaya cuestiona la defensa de AMLO a Nicolás Maduro y exige priorizar responsabilidades nacionales en México. Foto: Cuartoscuro

La más reciente participación de Ricardo Anaya en el Senado puso en primer plano la distancia entre el pensamiento del panista y la postura sostenida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre Nicolás Maduro.

Anaya señaló que la defensa del expresidente mexicano hacia el dictador venezolano resulta “patética”, y subrayó que la atención debería estar puesta en las responsabilidades nacionales, no en la política exterior. Según el senador, “lo que nos interesa es que le dé la cara a las 14 familias víctimas de la ineptitud y de la corrupción de su gobierno”.

El panista utilizó el caso del accidente del Tren Interoceánico del pasado 28 de diciembre como ejemplo de las consecuencias de lo que calificó como gestión deficiente y falta de ética pública. Criticó que AMLO haya designado a su hijo como supervisor de la obra y recordó declaraciones de un sobrino, quien habría minimizado los riesgos de entregar materiales de baja calidad, lo que, en opinión del senador, terminó en tragedia.

La mirada de Anaya sobre Venezuela y la política exterior de México

El senador panista califica de
El senador panista califica de 'patética' la postura del expresidente mexicano ante el régimen de Maduro y urge justicia para 14 familias afectadas por el accidente del Tren Interoceánico. Crédito: PAN

Desde el Senado, Ricardo Anaya ha insistido en que la defensa de Maduro por parte del oficialismo mexicano responde menos a principios y más a un temor real “a las consecuencias legales que pudieran derivar de dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: la 1373 y la 1566”.

Para el senador, la postura del gobierno federal omite las denuncias internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.

Anaya sostiene que el oficialismo carece de fundamento al respaldar a Maduro, a quien describió como “un dictador espurio”. Destacó que más de cincuenta países reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino en 2018, tras unas elecciones que consideraron fraudulentas. Según el senador, en 2024 se repitieron prácticas similares, como la exclusión de opositores y la falta de transparencia en los comicios.

El legislador panista criticó que el gobierno mexicano invoque el respeto al derecho internacional solo cuando le conviene, permaneciendo en silencio ante los abusos cometidos por el régimen de Maduro. Cuestionó la validez de los mecanismos electorales empleados en Venezuela y recordó que la Unión Europea exigió la presentación de actas que nunca fueron exhibidas por el gobierno venezolano.

La postura de López Obrador sobre Venezuela y Maduro

López Obrador defiende en X
López Obrador defiende en X su posición contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela y cita a Benito Juárez como principio de política exterior. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

Desde su cuenta en la red social X, AMLO defendió su posición frente al caso venezolano. Rechazó la intervención de Estados Unidos en la crisis y citó a Benito Juárez al afirmar: “el respeto al derecho ajeno es la paz”. El exmandatario sostuvo que no podía quedarse callado “ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente.

En su mensaje, López Obrador manifestó su orgullo como mexicano y latinoamericano, reiteró su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y llamó a evitar la imposición en la política internacional. Dirigió también una advertencia a Donald Trump para que no repita errores del pasado, subrayando que la política debe evitar la imposición y priorizar el juicio práctico.

