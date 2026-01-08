México

Innovación y saneamiento financiero: el primer discurso de Emilio Azcárraga al frente de Televisa resuena tras venta de acciones

El empresario anunció la venta de parte de los activos de la empresa días después de concretar la venta del 40% del Club América

Emilio Azcárraga, presidente de Grupo
Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, participó en el evento donde la televisora anunció nuevos proyectos para 2025. (Tu Prensa / Facebook)

En medio de la venta de una parte de su participación accionaria en Grupo Televisa, un episodio del pasado vuelve a cobrar fuerza. Se trata del primer gran mensaje público de Emilio Azcárraga Jean como presidente de la televisora, pronunciado en 1997, cuando aseguró que la empresa ya no respondería a intereses partidistas, sino al país.

A casi tres décadas de distancia, esa declaración resuena en un momento clave de reconfiguración corporativa.

A casi tres décadas de
A casi tres décadas de distancia, esa declaración resuena en un momento clave de reconfiguración corporativa. (Captura de pantalla / YouTube)

Relevo generacional y una frase que marcó época

Tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, en 1997, su hijo asumió el liderazgo de Televisa en un contexto de apertura democrática en México. Durante una reunión con empleados y talento desde el estudio C de Televisa Chapultepec, el joven empresario respondió a una pregunta directa de Talina Fernández sobre la postura política de la empresa.

“¿En este momento, ¿qué somos? ¿A quién le vamos? ¿Dónde estamos en este sentido?”, cuestionó la conductora.

La respuesta de Azcárraga Jean se convirtió en una de las frases más citadas en la historia de la televisora: “Nosotros le vamos a México. Creo que es importante… Televisa no es partidaria, Televisa va a ser equitativa con todos los partidos como lo fue en estas elecciones”.

El mensaje fue recibido con aplausos y simbolizó un quiebre con la narrativa histórica que vinculaba a la empresa con el poder político.

Foto: Captura de pantalla de
Foto: Captura de pantalla de YouTube/chuyster2010

Los ejes de su liderazgo al frente de Televisa

En ese mismo encuentro, Azcárraga Jean delineó las bases de su gestión. Definió a Televisa como un sistema de producción y de distribución de entretenimiento e información y dejó claro que el saneamiento económico del grupo no se lograría mediante despidos.

Aseguró que las metas financieras se alcanzarían mediante el incremento de la productividad en todas las empresas que forman el grupo, una declaración que buscaba dar certidumbre interna en un momento de transición.

De la neutralidad política a la adaptación del negocio

Con el paso de los años, el empresario ha reiterado su visión en distintos foros internacionales. En espacios como MIPCOM, ha defendido la vigencia de géneros tradicionales como las telenovelas, al recordar que su abuelo le enseñó que eran el contenido más rentable del grupo.

Su administración también estuvo marcada por la adaptación tecnológica frente al avance de internet y el streaming, así como por alianzas estratégicas de gran calado, entre ellas la fusión de contenidos con Univision, que implicó una profunda reestructura para competir en el mercado hispano de Estados Unidos.

Venta de acciones y nueva etapa corporativa

Ese discurso fundacional vuelve a la conversación pública luego de que, en 2026, Emilio Azcárraga Jean vendiera la mitad de los títulos Serie A que posee en Grupo Televisa. De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la operación se realizó con Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, actuales directivos de la compañía.

“Los señores Gómez y de Angoitia acordaron comprar al señor Azcárraga, en partes iguales, una parte minoritaria de las acciones de la Compañía consistentes en 26.3 mil millones de acciones Serie ‘A’”, se lee en el documento.

La transacción, valuada en 108 millones de dólares, también fue notificada a la Securities and Exchange Commission (SEC) y permanece sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2024.- El
CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2024.- El empresario Emilio Azcárraga Jean previo a la sesión solemne en la Cámara de Diputados en la que se tomara protesta a Claudia Sheinbaum como presidenta de México. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La venta de acciones en Televisa ocurrió semanas después de que Azcárraga Jean concretó la cesión de una parte de Grupo Ollamani, que incluye activos como el Club América, a la firma General Atlantic. El movimiento se dio en un contexto marcado por endeudamiento para la remodelación del Estadio Azteca y una deuda pendiente con el SAT.

