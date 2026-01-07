México

Emilio Azcárraga acuerda venta minoritaria de acciones de Televisa a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia

Ambos directivos comprarán el paquete de acciones a partes iguales

Emilio Azcarraga Jean. REUTERS/Daniel Becerril/File
Emilio Azcarraga Jean. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean, principal accionista de la compañía, acordó la venta de una participación minoritaria de 26.332.332.804 acciones Serie “A” a Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega.

Ambos directivos comprarán este paquete a partes iguales, sin embargo, no habrá cambios en la estructura de la dirigencia de la empresa de entretenimiento.

La concreción de esta operación depende de que se obtengan las autorizaciones correspondientes, entre ellas la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

De acuerdo con la notificación a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las condiciones y requisitos habituales para este tipo de transacciones también deben cumplirse antes del cierre.

El presidente de Televisa confesó cómo fue la negociación con Estados Unidos para realizar el Mundial en conjunto con Canadá. Crédito: YouTube / Caliente TV

Grupo Televisa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo TLEVISA CPO y en la Bolsa de Nueva York como NYSE:TV.

Emilio Azcárraga y los movimientos dentro de sus empresas

Ollamani concretó el 23 de diciembre una alianza estratégica con General Atlantic para transferir el 49% de participación en Grupo Águilas, mientras retiene el 51% y el control directivo del conglomerado que reúne al club América, el estadio Azteca y terrenos colindantes, según un comunicado divulgado por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El acuerdo establece la creación de una nueva entidad que concentrará estos activos, con el fin de impulsar el crecimiento y la innovación del grupo.

La transacción toma como referencia un valor empresa de 490 millones millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales, incluida la deuda neta de Grupo Águilas.

(Televisa)
(Televisa)

La nota precisa que Ollamani destinará los fondos generados por la operación a distribuir valor entre sus accionistas conforme a las normativas vigentes y las aprobaciones corporativas requeridas.

Además, ambas compañías informaron que sumarán las capacidades de Kraft Analytics Group (KAGR) para potenciar la experiencia de los aficionados y la estrategia organizacional.

El empresario Emilio Azcárraga Jean, principal accionista de Ollamani, asumirá la presidencia ejecutiva de Grupo Águilas tras la reconfiguración accionaria.

La importancia de Televisa en la industria mexicana del entretenimiento

  • Grupo Televisa es una corporación de telecomunicaciones con operaciones en México.
  • Posee y opera una de las compañías de cable más relevantes del país.
  • Ofrece servicios de video, datos de alta velocidad y voz para clientes residenciales y comerciales.
  • Brinda servicios administrados a empresas de telecomunicaciones locales e internacionales.
  • Es propietaria de Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite y proveedor de banda ancha.
  • Cuenta con concesiones del gobierno mexicano para transmitir programación a través de estaciones de televisión.
  • Transmite las señales de TelevisaUnivision y sus propios sistemas de cable y televisión satelital.
  • Es el mayor accionista de TelevisaUnivision, empresa dedicada a la producción y distribución de contenido en español.
  • TelevisaUnivision opera en México, Estados Unidos y llega a más de 50 países mediante operadores de cable, canales de televisión y plataformas de internet (OTT).

