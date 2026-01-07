Se registró el primer caso de gusano barrenador en Michoacán

Protocolo reforzado contra el gusano barrenador del ganado en Michoacán (Senasica)

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó el primer caso de gusano barrenador de ganado en Michoacán, el cual fue detectado en el municipio de Madero, específicamente en el poblado de El Gatal, lo que encendió las alertas sanitarias en la región.

De acuerdo con autoridades estatales, el caso fue identificado de manera oportuna gracias a la intervención de un médico veterinario zootecnista, quien atendió a un toro que presentó miasis tras haber sido sometido a un procedimiento de descorne dentro de un corral. El especialista notificó de inmediato a las autoridades sanitarias, lo que permitió activar los protocolos correspondientes.

El secretario de Desarrollo Rural del Gobierno de Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez Romero, informó que el ejemplar bovino recibió tratamiento médico inmediato y actualmente se encuentra bajo vigilancia permanente de SENASICA, sin que hasta el momento se reporten complicaciones adicionales.

Operativos para evitar propagación del parásito

Autoridades federales buscan evitar la propagación del parásito (CRÉDITO: SENASICA)

Ante la confirmación del caso, SENASICA desplegó a personal del Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA), con el objetivo de realizar inspecciones exhaustivas en la zona y evitar la propagación del parásito, considerado de alto impacto para la ganadería.

Entre las acciones implementadas por las autoridades sanitarias destacan:

Inspección clínica del ganado en corrales cercanos al sitio donde se detectó el caso.

Aplicación de tratamientos preventivos en animales con heridas abiertas o susceptibles.

Capacitación a productores y ganaderos para la detección temprana de síntomas.

Monitoreo constante de posibles vectores, principalmente la mosca del gusano barrenador.

Notificación y coordinación interinstitucional entre autoridades estatales y federales.

Caso aislado

Gusano Barrenador en el ganado mexicano. (X@Agricultura_mex)

Ramírez Romero subrayó que, tras realizar el rastreo epidemiológico, no se ha encontrado evidencia de la presencia de moscas del gusano barrenador en el municipio de Madero, lo que sugiere que el caso podría tratarse de un evento aislado. Sin embargo, aclaró que las inspecciones continuarán durante los próximos días como medida preventiva.

“El objetivo es garantizar que no exista diseminación del parásito y proteger el estatus sanitario del estado”, señaló el funcionario, quien agregó que el operativo se extenderá a otros municipios michoacanos con actividad ganadera relevante.

Como parte del cerco epidemiológico establecido en la región, las brigadas sanitarias realizaron la revisión de:

509 bovinos

36 equinos

35 cerdos

19 animales de compañía, entre perros y gatos

Hasta el momento, ninguno de los animales inspeccionados ha presentado signos compatibles con infestación por gusano barrenador, según los reportes oficiales.

Las autoridades reiteraron el llamado a productores, ganaderos y médicos veterinarios a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso de miasis, especialmente en animales con heridas recientes, partos o procedimientos quirúrgicos, ya que la detección temprana es clave para evitar brotes.

Finalmente, SENASICA y el Gobierno de Michoacán aseguraron que el consumo de productos cárnicos no representa ningún riesgo para la población y que se mantendrá una comunicación constante para informar sobre cualquier actualización relacionada con la situación sanitaria en el estado.