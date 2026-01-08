Así puedes mantener tus nochebuenas saludables durante todo el año

Las autoridades quieren evitar que estas emblemáticas flores se vayan en el desperdicio. Foto: (iStock)

La nochebuena destaca por sus hojas rojas y vibrantes como uno de los símbolos más presentes en las fiestas decembrinas en Ciudad de México. Cada año, decora hogares, oficinas y espacios públicos, integrándose como elemento esencial en el ambiente navideño y aunque muchas personas piensen que solo puedes tenerlas durante diciembre, en Infobae México te decimos cómo puedes otorgarle una buena vida el resto del año.

De igual manera, es importante reconocer que, si no cuentas con el tiempo y dedicación para los cuidados pertinentes, al concluir las celebraciones, puedes llevarla a centros de acopio que operan durante enero. Allí, la flor se transforma en composta o cobertura vegetal y así vuelve a integrarse en los ciclos ecológicos urbanos.

Vendor Jaqueline Gomez moves a poinsettia plant, also known as "Flor de Nochebuena," used in Christmas decorations, at the Acuexcomatl Center for Environmental Culture in Xochimilco, on the outskirts of Mexico City, Mexico, December 4, 2025. REUTERS/Henry Romero

Cuidados básicos para tu nochebuena después de Navidad

Si prefieres conservar la nochebuena en casa tras la temporada, lo más aconsejable es ubicarla en un sitio bien iluminado pero sin exposición directa al sol. Asimismo, el riego debe ser moderado, procurando no saturar las raíces de agua pues éstas podrían pudrirse y terminar con la vida de la planta.

Conviene retirar las flores y hojas marchitas para favorecer el desarrollo de la planta y prolongar su presencia en el hogar. Esta acción ayuda a que los nuevos retoños tengan el espacio y oxígeno necesario para poder crecer de manera saludable.

Así, la nochebuena puede seguir aportando color y vida, integrándose nuevamente al ciclo natural de la ciudad y recordando su origen en la tierra, al mismo tiempo que se convierte en un gran elemento de decoración durante todo el año.

Contrario a la creencia, estas flores se pueden mantener en buen estado a lo largo de todo el año. (EFE/ Hilda Ríos)

¿Dónde y cuándo llevar tu nochebuena en CDMX?

Durante todo enero, los centros de acopio reciben nochebuenas de martes a domingo, entre las 10:00 y las 16:00 horas para que no tengas que tirar tu planta. Estos espacios brindan una alternativa ecológica para reincorporar la flora navideña al entorno capitalino.

Bosque de San Juan de Aragón (Huerto Educativo, Puerta 7)

(Huerto Educativo, Puerta 7) Mercado de Trueque (Acceso 1)

(Acceso 1) Parque Ecológico de Xochimilco (Caseta 1)

(Caseta 1) Parque Tezozómoc

Centro de Cultura Ambiental Yautlica

Centro de Conservación Ambiental Acuexcomatl

Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas

(Sedema)

Para hacer la entrega, es necesario llevar solo material vegetal limpio. Se deben quitar adornos, plásticos, luces, cables, bases y listones con el fin de evitar la contaminación del proceso de tratamiento.

Algunos centros reciben tanto árboles naturales como flores de nochebuena, aunque en otros únicamente se aceptan las flores. Es recomendable consultar las condiciones en cada sede antes de acudir, especialmente si se busca entregar un árbol.

El proceso de composta enriquece la tierra de las áreas verdes urbanas y mejora la retención de humedad en los suelos. Por su parte, la cobertura vegetal protege la tierra contra la erosión y contribuye a la restauración de los ecosistemas en la ciudad.

Estas acciones representan una visión de economía circular, en la cual los restos vegetales dejan de ser desecho y se convierten en insumos que regresan a su origen, aportando vida y nutrientes a los espacios urbanos.