México

Así puedes mantener tus nochebuenas saludables durante todo el año

Llevar la planta a centros de recolección permite aprovechar sus restos y mejorar los suelos urbanos

Guardar
Las autoridades quieren evitar que
Las autoridades quieren evitar que estas emblemáticas flores se vayan en el desperdicio. Foto: (iStock)

La nochebuena destaca por sus hojas rojas y vibrantes como uno de los símbolos más presentes en las fiestas decembrinas en Ciudad de México. Cada año, decora hogares, oficinas y espacios públicos, integrándose como elemento esencial en el ambiente navideño y aunque muchas personas piensen que solo puedes tenerlas durante diciembre, en Infobae México te decimos cómo puedes otorgarle una buena vida el resto del año.

De igual manera, es importante reconocer que, si no cuentas con el tiempo y dedicación para los cuidados pertinentes, al concluir las celebraciones, puedes llevarla a centros de acopio que operan durante enero. Allí, la flor se transforma en composta o cobertura vegetal y así vuelve a integrarse en los ciclos ecológicos urbanos.

Vendor Jaqueline Gomez moves a
Vendor Jaqueline Gomez moves a poinsettia plant, also known as "Flor de Nochebuena," used in Christmas decorations, at the Acuexcomatl Center for Environmental Culture in Xochimilco, on the outskirts of Mexico City, Mexico, December 4, 2025. REUTERS/Henry Romero

Cuidados básicos para tu nochebuena después de Navidad

Si prefieres conservar la nochebuena en casa tras la temporada, lo más aconsejable es ubicarla en un sitio bien iluminado pero sin exposición directa al sol. Asimismo, el riego debe ser moderado, procurando no saturar las raíces de agua pues éstas podrían pudrirse y terminar con la vida de la planta.

Conviene retirar las flores y hojas marchitas para favorecer el desarrollo de la planta y prolongar su presencia en el hogar. Esta acción ayuda a que los nuevos retoños tengan el espacio y oxígeno necesario para poder crecer de manera saludable.

Así, la nochebuena puede seguir aportando color y vida, integrándose nuevamente al ciclo natural de la ciudad y recordando su origen en la tierra, al mismo tiempo que se convierte en un gran elemento de decoración durante todo el año.

Contrario a la creencia, estas
Contrario a la creencia, estas flores se pueden mantener en buen estado a lo largo de todo el año. (EFE/ Hilda Ríos)

¿Dónde y cuándo llevar tu nochebuena en CDMX?

Durante todo enero, los centros de acopio reciben nochebuenas de martes a domingo, entre las 10:00 y las 16:00 horas para que no tengas que tirar tu planta. Estos espacios brindan una alternativa ecológica para reincorporar la flora navideña al entorno capitalino.

  • Bosque de San Juan de Aragón (Huerto Educativo, Puerta 7)
  • Mercado de Trueque (Acceso 1)
  • Parque Ecológico de Xochimilco (Caseta 1)
  • Parque Tezozómoc
  • Centro de Cultura Ambiental Yautlica
  • Centro de Conservación Ambiental Acuexcomatl
  • Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas

(Sedema)
(Sedema)

Para hacer la entrega, es necesario llevar solo material vegetal limpio. Se deben quitar adornos, plásticos, luces, cables, bases y listones con el fin de evitar la contaminación del proceso de tratamiento.

Algunos centros reciben tanto árboles naturales como flores de nochebuena, aunque en otros únicamente se aceptan las flores. Es recomendable consultar las condiciones en cada sede antes de acudir, especialmente si se busca entregar un árbol.

El proceso de composta enriquece la tierra de las áreas verdes urbanas y mejora la retención de humedad en los suelos. Por su parte, la cobertura vegetal protege la tierra contra la erosión y contribuye a la restauración de los ecosistemas en la ciudad.

Estas acciones representan una visión de economía circular, en la cual los restos vegetales dejan de ser desecho y se convierten en insumos que regresan a su origen, aportando vida y nutrientes a los espacios urbanos.

Temas Relacionados

NochebuenaCentros de acopio Ciudad de MéxicoCompostaCobertura vegetalEconomía circularmexico-noticias

Más Noticias

Una taza diaria de avena con manzana puede controlar tu peso, mejorar la salud del corazón y fortalecer tus huesos

Esta combinación, recomendada por expertos, se consolida como una opción efectiva y accesible para mejorar la salud integral

Una taza diaria de avena

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 8 de enero: cerrada la circulación en Av. Tláhuac por manifestación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Mexicanos buscan consolidar su hegemonía en el deporte mundial: calendario y protagonistas de 2026

Figuras consolidadas y nuevas generaciones protagonizarán la actividad internacional del deporte mexicano a lo largo del año

Mexicanos buscan consolidar su hegemonía

Sheinbaum hará una Mañanera especial para explicar el caso Genaro García Luna

La presidenta adelantó que se abordará el tema en una conferencia informativa para dar más contexto sobre todas las implicaciones relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública

Sheinbaum hará una Mañanera especial

Sheinbaum exhortó a que FGR informe sobre avances en combate a huachicol fiscal

Se reduce este delito porque aumentó la venta de combustibles legales

Sheinbaum exhortó a que FGR
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Adictiva veta de su

La Adictiva veta de su repertorio el narcocorrido dedicado al Chapo Guzmán y se deslinda de esa música: “Nos abstenemos”

Operativos de 2025: Gobierno destacó captura del “Delta 1, líder de una célula del CJNG en Jalisco

Harfuch niega participación de México en la detención de integrantes del Cártel de Sinaloa en España

Harfuch comparte avances en caso Carlos Manzo: detalla detenciones y operativos tras el homicidio del edil en Uruapan

Cómo fue la operación Cisne Negro que permitió la captura definitiva de El Chapo Guzmán hace 10 años

ENTRETENIMIENTO

La Adictiva veta de su

La Adictiva veta de su repertorio el narcocorrido dedicado al Chapo Guzmán y se deslinda de esa música: “Nos abstenemos”

Carlos Villagrán divide opiniones tras saludar a un niño que lo reconoció por ser ‘Quico’: “¿Tú eres Ñoño?”

Ana Brenda Contreras revela detalles de su crisis de salud en NY: “Me dijeron estás en peligro de colapsar”

¿Por qué Belinda terminó su romance con Gonzalo Hevia Baillères?

“No voy a estar dando papeles venezolanos”: La Divaza provoca la furia de mexicanos que le piden regrese a su país

DEPORTES

Mexicanos buscan consolidar su hegemonía

Mexicanos buscan consolidar su hegemonía en el deporte mundial: calendario y protagonistas de 2026

Boletos para la UFC México 2026: precios para ver a Brandon Moreno en la Arena CDMX

Quién es Regina Martínez, la doctora que representará a México en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026

Se retira un histórico de los Xolos de Tijuana, así será el adiós Joe Corona

Este es el origen del curioso festejo de Raúl Jiménez tras su gol con el Fulham